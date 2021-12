Voor echte luxebeesten: Moschino lanceert collectie voor honden

Nog geen kerstcadeau onder de boom liggen voor je huisdier? Niet getreurd. Het Italiaanse designermerk Moschino lanceert namelijk een speciale collectie voor honden. Jasjes, hoedjes, leibanden, alles om jouw trouwe vriend deze kerst even hard te laten stralen als jij. Er hangt natuurlijk een ferm prijskaartje aan, maar daar krijg je wel echte luxe voor in de plaats. Misschien is dit wel hét moment om je viervoeter eens in de bloemetjes te zetten ... of in een roze baljurk?

Onze geliefde honden verwennen we graag met lekkere snoepjes, leuke speeltjes, of uitgebreide boswandelingen, maar tegenwoordig kunnen we ze ook kleden met designerstuks. Het luxueuze modehuis Moschino, onder leiding van ontwerper en creatief directeur Jeremy Scott, staat al jaar en dag bekend voor hun opvallende ontwerpen. Zo hadden ze enkele jaren geleden een collectie die volledig geïnspireerd was door Barbie. Roze kleedjes, bijzondere accessoires, en zelfs hun eigen fabuleuze barbiepoppen. Kortom: Moschino durft op te vallen.

Dat is ook exact wat ze doen met hun nieuwste collectie: hoodies, een trenchcoat, een bikerjack en enkele T-shirts, allemaal op maat van onze geliefde huisdieren. Het hoogtepunt van de collectie? Een felroze baljurk. Voor de baasjes die het niet zien zitten om hun honden aan te kleden (wat een hele uitdaging kan zijn), maar toch graag een stuk uit deze speciale collectie scoren, zijn er ook enkele leibanden en een eetbak. En ook deze kan je allesbehalve subtiel noemen. De stoere leibanden zijn afgewerkt met opvallende gouden letters die het woord ‘Moschino’ spellen.

De ‘Moschino Couture Pets’-lijn komt wel met een bijpassend prijskaartje. Reken 95 euro voor een eetbak of 350 euro voor een stoere bikerjack. Toch reageren fans lovend. “Dit is het beste wat ik ooit gezien heb”, reageert iemand of Instagram. “Mijn hond heeft elk stuk nodig!”, reageert een andere. Sommige modeliefhebbers vragen zich dan weer af of er nog een collectie voor katten of andere huisdieren volgt, maar daar is voorlopig nog niets over bekend.

Zo hond, zo baasje

De hondenlijn zou naar verluidt geïnspireerd zijn op eerdere iconische Moschino-stuks. En dat is duidelijk te zien. De jas lijkt verdacht veel op een opvallende handtas die het designermerk in 2014 lanceerde. De halsband met gouden Moschino-logo is bijna een exacte kopie van een riem en ook de hoodie was al eerder te verkrijgen in ‘mensenformaat’. Ideaal dus voor baasjes die graag matchen met hun huisdier.

De volledige collectie is jammer genoeg enkel te verkrijgen in de Moschinowinkel in Dubai, maar enkele stuks (waaronder de halsbanden, de eetbak en de bikerjack) zijn ook online te verkrijgen in drie verschillende maten.

