Voor deze Vlamingen zouden calorieën op de menukaart een hel zijn. “Vroeger twijfelde ik 3 uur over yoghurt”

Naast de prijs van een gerecht ook de calorieën zien? Dat wordt in het Verenigd Koninkrijk vaste koek op restaurant. Obesitasexperts in ons land pleiten nu voor eenzelfde ingreep. Katrin Swartenbroux (35) en Gudrun Hespel (30) herstelden van een eetstoornis en hopen vurig dat België die schadelijke maatregel niet overneemt. “Er hebben 100 mensen gestuurd dat ze nooit nog op restaurant gaan als die regel er bij ons komt.”

“Ik heb tien jaar geworsteld met eten en vind dit nieuws verschrikkelijk”, vertelt journaliste Katrin Swartenbroux. Ze kan er nog uren over doorratelen, zegt ze, want het maakt haar boos. “Ik ben nu hersteld, maar zo’n eetstoornis gaat nooit helemaal weg. Op restaurant vind ik het nog lastig om niet automatisch te kiezen voor het lichtste gerecht, zoals de vis met groentjes. Als de calorieën zwart-op-wit op de kaart staan, zal ik het nog moeilijker vinden om te kiezen voor wat mijn lichaam nodig heeft of waar ik zin in heb. Ik wil niet weten wat deze regel zal betekenen voor personen die actief kampen met een eetstoornis.”

Sommige Belgische experts vinden de maatregel wél slim en zouden hem ook in ons land in voege willen zien. “Voorlopig is België geen voorloper op het vlak van obesitaspreventie, maar we gaan toch iets moeten ondernemen. Door calorieën te vermelden op restaurant, ben je zeker dat iedereen over die informatie beschikt’, zegt endocrinoloog Bart Van der Schueren (UZ Leuven) aan ‘De Morgen’. “Of dat ook het plezier wegneemt? Obesitas neemt nog veel meer het plezier weg.”

Stortvloed op sociale media

Het nieuws bracht Katrin in paniek. “Door die regel in het Verenigd Koninkrijk hangt nu hier in België ook een sfeertje rond heel het restaurantgebeuren. De focus ligt weer op het feit dat een restaurantbezoek calorierijk is.”

Uit frustratie deelde Katrin op Twitter een passage uit het ‘De Morgen’-artikel, waar ze heel wat reactie op kreeg. Ook psychologe en personal trainer Gudrun Hespel, die nu zo’n zes jaar hersteld is van haar eetstoornis, deelde het artikel op haar sociale media en kon heel wat getuigenissen sprokkelen. “Er hebben minstens honderd mensen met een eetstoornis gereageerd dat ze nooit meer op restaurant zouden gaan als die regel er in België komt. Voor hen wordt uit eten gaan dan een hel.”

Katrin kreeg dan weer reacties van mensen die in Londen wonen. “Ze stuurden me dat ze zich door die calorieën toch echt lieten leiden.” Eetstoornispatiënten vinden die informatie zelf wel ergens online als die niet op de kaart staat, haalt expert Bart Van der Schueren aan in ‘De Morgen’. “Maar daar draait het helemaal niet om”, zegt Katrin. “Het gaat erom dat je het tellen moet afleren om een normale relatie met voeding op te bouwen.”

Geviseerd en achterhaald

Volgens Katrin zullen mensen met obesitas ook niet geholpen zijn door de maatregel. “Heel wat mensen met obesitas hebben net zo’n verstoorde relatie met voeding, omdat ze zo vaak te horen krijgen dat ze te dik zijn en moeten opletten. Terwijl ook andere factoren meespelen. Gewicht is niet altijd een aanwijzing van een gezonde levensstijl, net zoals calorieën geen indicator zijn van gezondheid.” Op Twitter deelde Katrin het treffende voorbeeld dat een handje noten evenveel calorieën telt als een Marsreep. “Het is echt achterhaald.”

Quote Ik stond vroeger drie uur in de supermarkt om mijn yoghurt te kiezen. Het heeft lang geduurd om af te raken van een hele dag door calorieën tellen. Gudrun

Het belang van gezonde voeding ontkennen is natuurlijk het laatste wat Katrin wil doen. “Ik ben voor het idee om aan bewustwording rond gezonde voeding te werken. Maar moeten we daarin specifiek mensen met obesitas viseren? Gezondheid moet zo breed mogelijk gaan en het moet op een gezonde manier worden aangekaart.”

Achterlijk idee

Ook Gudrun Hespel weet hoe ongezond een focus op calorieën kan zijn. “Ik stond vroeger drie uur in de supermarkt om mijn yoghurt te kiezen. Het heeft mij langer dan een jaar gekost om te leren om niet meer de hele dag door calorieën te tellen. Er mensen nu ook op restaurant mee willen confronteren, is niet slim. Mensen raken zo nog meer gefocust op calorieën.”

Quote We zijn net op een punt gekomen dat we beseffen dat een dieet niet werkt op lange termijn. Door menukaar­ten met calorieën op gaan we twintig jaar terug. Gudrun

Dat calorieën op de menukaart mensen meer bewust moeten maken van wat ze eten, vindt Gudrun een foute doelstelling. “Leren luisteren naar wat mijn lichaam nodig heeft, bracht me verder. We zien de calorieën toch ook op een zak chips en eten hem toch nog altijd op. Mensen die al kozen voor die voeding, gaan dat blijven doen. En mensen die al bezig waren met calorie-inname, zullen alleen maar gedwongen om er nog meer mee bezig te zijn. Het is gezonder om je bewust te worden van wat voedzaam is en te leren om te gaan met emoties, zoals stress.”

Volledig scherm Gudrun Hespel. © Irmy Coeckelbergs

Absurd signaal naar eetstoornispatiënten

“In mijn ogen is dit een maatregel waarmee beleidsmakers zich er snel mee vanaf willen maken”, zegt Gudrun. “Het probleem zit ’m ook in andere dingen. Ongezonde voeding is bijvoorbeeld veel goedkoper.” Als Gudrun dingen leest als “er zijn meer mensen met overgewicht dan met een eetstoornis”, vindt ze dat niet echt meegaand. “Je zegt zo dat mensen met een eetstoornis in hun put mogen blijven zitten. Je geeft het signaal dat patiënten in hun eetstoornis mogen blijven hangen en dat we denken aan al de rest. Na de coronacrisis, waarin er zo’n stijging was van mensen met een eetproblematiek, vind ik dat behoorlijk absurd.”

Voor Gudrun is dit een stap achteruit. “We zijn net op een punt gekomen dat mensen beseffen dat een dieet niet werkt op lange termijn. Door calorieën aan menukaarten toe te voegen voelt het alsof we twintig jaar terug in de tijd zouden gaan en de sprong naar streng diëten opnieuw zouden maken.”

