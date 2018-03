Voor deze planten moet je geen groene vingers hebben Margo Verhasselt

22 maart 2018

16u00

Bron: teen vogue 0 Nina De lente is in het land en daar hoort normaal gezien ook een stralende zon bij, maar dat is jammer genoeg momenteel nog geen realiteit. Gelukkig kan je de lente alvast wel in huis halen met leuke plantjes. Geen groene vingers? Geen paniek. Deze planten hebben niet al te veel verzorging nodig.

Een plant in de kamer heeft tal van voordelen: ze zuiveren de lucht, verlichten stress en ze zien er dan ook nog eens mooi uit: win-win-win. Maar heb je absoluut geen groene vingers en is de enige plant die jij in leven kunt houden een plastieken exemplaar? Dan lijsten we voor jou graag enkele goede soorten op.

1. Olifantspoot

De olifantspoot heeft erg weinig water nodig en zal niet klagen wanneer je dit (per ongeluk) een paar weken vergeet. Wel verkiest de plant direct zonlicht, dus plaats je hem best dicht bij een raam. Maar hij kan ook overleven op een plaats met minder zon.

2. Drakenklimop

Met zijn hartvormige blaren is de drakenklimop ook een plant die bijzonder gemakkelijk te verzorgen is. Hij heeft niet veel zonlicht nodig, dus zal evengoed groeien wanneer hij in de schaduw staat. Bij de drakenklimop is het wel belangrijk dat de grond altijd vochtig blijft, water geven is dus de boodschap.

3. Gatenplant

Deze trendy plant tovert jouw kamer zo om in een tropisch paradijs en dat zonder al te veel moeite. Hij heeft niet veel licht nodig en klaagt ook niet als hij enkele dagen geen water krijgt, je moet er gewoon voor zorgen dat zijn grond niet volledig droog is.

4. Sanseveria

Deze 'gouwe ouwe' kent iedereen en wel met een goede reden. Hij is gewoon niet stuk te krijgen. De Sanseveria heeft weinig licht nodig en ook niet al te veel water.

5. Aloë vera

De Aloë vera plant is een waar wonder. Hij kan tegen alles. Of je hem nu in de volle zon of in de schaduw zet. Hij kan overal tegen. Plant hem in een grond met veel klei, zand en steen. Geef hem in het begin veel water en laat hem daarna volledig uitdrogen.