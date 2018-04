Voor deze droogshampoo staan 2.000 mensen op de wachtlijst Liesbeth De Corte

23 april 2018

08u09 0 Nina Droogshampoo is wat ons betreft een van dé uitvindingen van de eeuw. Het biedt soelaas als je geen tijd hebt om je haar te wassen en geeft je lokken op één-twee-drie wat meer volume. Een bepaalde bus is zelfs zo hyperpopulair dat er een wachtlijst bestaat voor mensen die de droogshampoo in huis willen halen.

Het gaat om twee busjes van Verb, een gerenommeerd Amerikaans merk voor haarverzorging. Het ene flesje is voor blondines, het andere voor brunettes. De twee droogshampoos bevatten bovendien geen sulfaten, parabenen of gluten. Nog opvallender: er staan maar liefst 2.000 mensen op de wachtlijst, en de droogshampoo komt pas in de winkelrekken vanaf 1 mei.

Koester je toch nog de ijdele hoop om deze haarproducten ook in huis te halen? Dan ben je eraan voor de moeite. De twee flesjes zullen enkel en alleen verkocht worden in de winkels van Verb, via de webshop van Verb en via de webshop van Sephora, maar die laatste twee leveren jammer genoeg niet in ons Belgenlandje.

A post shared by Verb Haircare (@verbproducts) Een foto die is geplaatst door Verb Haircare (@verbproducts) op 03 apr 2018 om 20:01 CEST