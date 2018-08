Voor de vergeetachtigen onder ons: zo verlies je nooit meer iets uit het oog Margo Verhasselt

23 augustus 2018

08u58

Bron: Bustle 0 Nina 'Waar heb ik die verdomde sleutels nu weer gelaten? Ik kan zweren dat ik ze hier had gelegd!' We verliezen vaak spullen. Van kleine dingetjes zoals een oorbel tot die linker handschoen. Jezelf afvragen waarom je zo vaak dingen verliest, is volkomen normaal. Spullen niet langer kwijtraken doe je zo.

Tegenwoordig bestaan er allerhande technische snufjes die je leven gemakkelijker kunnen maken. Ook wanneer je soms nogal vergeetachtig bent en het een en ander durft verliezen. Een sleutelhanger waarnaar je moet fluiten die dan lawaai maakt bijvoorbeeld. Liever onthouden op de oude manier? We helpen je op weg.

1. Codeer het

Een psychologisch trucje om te onthouden: codeer de informatie. Het klinkt misschien heel erg ingewikkeld en nerdy, maar dat is het niet. Het gaat eigenlijk over aandacht hebben voor je handeling. Benoem de plaats waar je jouw autosleutels achterlaat in plaats van te denken 'dat je het wel zal onthouden'. Denk echt na. Zeg luidop 'ik heb mijn autosleutels op de salontafel gelegd'. Hoe meer je de informatie gaat coderen en verwerken, hoe gemakkelijker je deze later weer kan oproepen.

2. Zing een liedje

Ben jij de persoon die steevast begint mee te kelen met je collega wanneer die nog maar juist de eerste noten van Britney Spears' Toxic neuriet? Dan kan een liedje verzinnen in dit geval ook helpen. Een klein geheugensteuntje à la 'mijn gsm ligt in de keuken, mijn gsm ligt in de keuken' kan informatie helpen opslaan op een leuke manier.

3. Denk na wanneer je iets opruimt

Nadenken, hmm moeilijk. Multitasken gaat vaak vanzelf. Thuiskomen, je sleutels op de trap zwieren, schoenen uittrekken en aan het avondeten beginnen. Komt het bekend voor? Juist ja. Waar had je die sleutels nu weer gelaten? De volgende keer dat je thuiskomt, let je beter even op waar je die sleutels smijt. Haal even adem nog voor je de handeling uitvoert en denk na over wat je aan het doen bent. Maak een mentale foto van waar je jouw spullen achterlaat.

4. Laat geheugentrainingstools voor wat ze zijn

Onderzoekers namen in 2017 onder de loep hoe nuttig geheugentraining echt is. Het brein wordt bekeken als een spier en zou fit blijven wanneer we het vaak trainen. Al blijkt daar volgens sommige bollebozen niets van aan te zijn. Wil je je spullen terugvinden? Laat de apps en tools dan voor wat ze zijn en pas je levensstijl aan.

5. Richt plaatsen in

Wil je weten waar je spullen zijn? Pas je omgeving dan ook aan. Volgens Stever Robbins, een productiviteitsexpert, is je spullen telkens op een bepaalde plaats achterlaten de beste manier om ze achteraf terug te vinden. Die ringen van jou? In dat potje in de badkamer. Je gsm? Op dat schaaltje aan je bureau.

6. Stap voor stap nadenken

Zijn de voorbije stappen grandioos mislukt? Dan is er nog een oplossing volgens experts. Probeer stap voor stap te herinneren wat je gedaan hebt toen je het object wel nog had. Dat kan verder gaan dan 'ik ging naar de bakker met mijn zonnebril in mijn haar'. Denk na over hoe je je voelde, wat er gebeurde, naar waar je keek en andere dingen die door je hoofd spookten op dat moment. Emotionele gevoelens reconstrueren kan ervoor zorgen dat jij je opnieuw herinnert waar je dingen achterliet, zelfs wanneer je op dat moment niet aan het opletten was.