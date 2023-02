Voor de 66ste keer naar Disneyland of lunchen met zicht op zee: dit zijn de 8 adresjes van zanger Christoff

Christoff (46) trekt tussen zijn optredens door graag naar de uithoeken van de wereld. Of het nu met een lunch aan zee is, een fancy cocktail of de 66ste keer naar Disneyland: de zanger én levensgenieter doet ons de grijze wolken zo vergeten. Met veel enthousiasme vertelt hij over plekjes waar voor hem mooie herinneringen aan vastkleven. “In deze bar lijkt het of je in New York bent.”

Waar eet, drinkt en vertoeft Bekend Vlaanderen het liefst? Elke week deelt een BV voor ons zijn ‘places to B(V)’.

1 Bijzondere bar

“Een geweldige sfeer vind je in Gent. Net als in Parijs heb je er die kleine straatjes. Ik ontdekte er een hele leuke cocktailbar, Yalo. Het is eigenlijk een hotel, maar ze hebben ook een zalige bar waar iedereen rond kan zitten. En er is in de zomer ook een toffe rooftop. Ik ben grote fan van New York en deze bar doet me er helemaal aan denken.”

Volledig scherm © Alexandre Van Battel

Brabantdam 33, Gent - yalohotel.com/nl

2 Christoff-rol

“Eindelijk kwam er bij ons in de buurt een sushirestaurant: Yammi Sushi. De eerste keer bestelde ik alles op de kaart, en daar schrokken ze van. (lacht) Een week later stond ik er al opnieuw, deze keer met een kleinere bestelling. Het is er zo lekker, de uitbaters zijn ongelooflijk lief. Dus wilde ik echt dat ze blijven bestaan. Ik deed een post op mijn sociale media: ondertussen is het een succeszaak en als dank kreeg ik er mijn eigen Christoff-rol!”

Volledig scherm © rr

Brusselsesteenweg 233, Wetteren - yammisushi.be

3. Tussen de ezels

“Een goede vriend van mij is twee dagen per week vrij en vult die het liefst in met qualitytime. Met hem ga ik vaak ontbijten. Dat doen we altijd bij Het Stille Genoegen, al moet ik daar vroeg voor vertrekken. Maar het is zo fantastisch lekker. En je zit midden in de natuur tussen ezeltjes die buiten rondlopen. Het is trouwens ook een prachtige B&B. Echt een topzaak.”

Volledig scherm © rr

Korte Dreef 7, Opbrakel - hetstillegenoegen.be

4. Niet zo(o)maar

“Je zou mij er nooit naartoe gekregen hebben, maar Pairi Daiza heeft zo’n indruk op me achtergelaten. Dat klinkt misschien heel belachelijk, maar het is niet zomaar een dierentuin. Je moet zeker blijven slapen voor de hele beleving, want dat geluk had ik wel. Tussen die beren snoozen, het is echt fantastisch.”

Volledig scherm © pairi daiza

Domaine de Cambron, Brugelette - pairidaiza.eu/nl#pairi-daiza-resort

5. Oosterse touch

“Ik ben een moeilijke eter en ik was niet zo’n fan van Thaise curry’s. Tot ik Naga ontdekte. En dan bleek het ook nog door Belgen uitgebaat te zijn. Hier zeg je wat je graag lust en ze maken er iets fenomenaals van. Ik heb een appartement in Spanje en als ik er ben, ga ik toch twee keer per week langs. En daarna een wandeling langs de prachtige zee.”

Volledig scherm © Rudy Roan

C. Francisco Villalón, Marbella, Málaga - naga.es

6. Records breken

“Al 66 keer kwam ik in Disneyland Parijs. Onlangs met Richie (ex-verloofde, red.). We zijn uit elkaar, maar komen nog supergoed overeen. 6 december is de dag van ons eerste afspraakje, dus hebben we dat toch samen gevierd. Het was weer super. Parijs, bij uitbreiding, is mijn favoriete stad, ik loop graag door de kleine straatjes.”

Volledig scherm © rr

Boulevard de Parc 77700 Serris, Coupvray - disneylandparis.com/nl-be

7. Het verre Antwerpen

“Aan Stellenbosch, een universiteitsstad die trendy en cool is, verloor ik mijn hart. Elke koffiebar, restaurant of café is superhip. Je kan het vergelijken met Antwerpen. Zo’n multiculturele stad met vriendelijke mensen, daar hou ik van. Mijn beste vriendin heeft er een huis, dus ben ik heel gelukkig dat ik mee kan. En zo zie ik ­Kathleen (Aerts, ex-K3, red.) ook terug.”

Volledig scherm © Getty Images

Stellenbosch, Zuid-Afrika - visitstellenbosch.org

8. Op het verlanglijstje

“Voor mijn verjaardag afgelopen zomer kreeg ik van mijn beste vriendin Kristien een trip naar New York. Door mijn drukke agenda kwam het er nog niet van. Dat staat bovenaan mijn lijstje. Ik ben er nog nooit geweest, maar als je de stad ziet op Netflix, is het er geweldig. (lacht) Ik denk dat die verwachting ingelost zal worden.”

Volledig scherm © getty images

New York, Amerika - nycgo.com

Lees ook: