Volgens sociale media krijg je als mama in spe een ‘zwangerschapsneus’. Wat is dat?

Voor de 66ste keer naar Disneyland of lunchen met zicht op zee: dit zijn de 8 adresjes van zanger Christoff

Christoff (46) trekt tussen zijn optredens door graag naar de uithoeken van de wereld. Of het nu met een lunch aan zee is, een fancy cocktail of de 66ste keer naar Disneyland: de zanger én levensgenieter doet ons de grijze wolken zo vergeten. Met veel enthousiasme vertelt hij over plekjes waar voor hem mooie herinneringen aan vastkleven. “In deze bar lijkt het of je in New York bent.”

8 februari