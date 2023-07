Volgens de wetenschap is dit de slaagkans van je relatie als er een leeftijdsverschil is. “Het zorgt voor frictie”

Liefde kent geen leeftijd? Een nieuw Amerikaans onderzoek beweert van wel. Koppels met een groot leeftijdsverschil hebben volgens de resultaten een (veel) grotere kans om uit elkaar te gaan. ‘Blind Getrouwd’- relatietherapeute Sarah Hertens vertelt of hier iets van aan is. “Ja, zo’n koppel kampt met meer uitdagingen.”

Het komt de laatste tijd opvallend vaak voor: koppels met een groot leeftijdsverschil. Regi Penxten (47) verloofde zich net nog met de 13 jaar jongere Kristel Hubeny. En Tom Boonen (42) strikte zijn Wiebeke De Wachter (28).

Maar heeft een relatie met zo’n oudere of jongere partner wel toekomst? Volgens een nieuw onderzoek van de Emory Universiteit in Atlanta helaas niet. Hoe groter het leeftijdsverschil, hoe groter de kans dat de relatie of het huwelijk zal stranden, aldus de Amerikaanse wetenschappers.

Volledig scherm Links: André Hazes (29) en Monique Westenberg (45). Rechts: Amal (45) en George Clooney (62). © Brunopress/Patrick van Emst/ KArwai Tang/ WireImage

Ze voerden hun onderzoek uit bij 3.000 mensen. Daaruit bleek dat koppels met een leeftijdsverschil van vijf jaar zo’n 18 procent meer kans hadden om uit elkaar te gaan. Bij een leeftijdsverschil van tien jaar bleek dat te stijgen naar 39 procent. Koppels die zo’n 20 jaar in leeftijd verschilden, zouden 95 (!) procent kans hebben dat de relatie eindigt in een breuk of een scheiding.

Het gaat niet zozeer om de leeftijd, maar wel om op welk punt jullie in je leven staan Sarah Hertens, Relatetherapeute

Hoe groot mag een leeftijdsverschil tussen geliefden dan wel zijn voor een langdurige relatie? Volgens de Amerikaanse wetenschappers is de ‘sweet spot’ een verschil van amper één jaar. Dan hebben koppels slechts een kleine drie procent kans om uit elkaar te gaan.

Dit zegt een relatietherapeute. “De buitenwereld legt er extra druk op”

Deze cijfers zijn wel sprekend, aldus relatietherapeute Sarah Hertens. Maar kloppen ze ook? “Elke situatie is anders. Maar het is wel zo dat een koppel met een groter leeftijdsverschil kampt met extra uitdagingen”, zegt Hertens. “Daarbij gaat het hier niet zozeer om de leeftijd, maar wel om op welk punt jullie in je leven staan.”

“Als jullie 20 jaar in leeftijd verschillen, is het vrij logisch dat de jongere van de twee bijvoorbeeld nog aan het begin van een carrière staat en kinderen wil. De oudere van het stel heeft dan misschien al een stabiele job en financiële situatie en wil geen kinderen meer.”

“Jullie hebben in dat geval dus een verschillend tempo en willen ook verschillende dingen in het leven. Gemeenschappelijke doelen stellen zal dan een grote uitdaging zijn”, zegt de ‘Blind Getrouwd’-experte. “Daarnaast is er ook die druk van de buitenwereld.”

“Mensen hebben tegenwoordig helaas nog altijd snel vooroordelen of opmerkingen als ‘natuurlijk, een man met het jonge blaadje’ of ‘zij zal wel bij hem zijn voor het geld’. Ook dat kan voor frictie binnen de relatie zorgen. Zeker als jullie als koppel niet zo sterk in jullie schoenen staan”, aldus Hertens.

Als jullie bewust voor elkaar kiezen, kan jullie relatie zeker werken. Of jullie nu één jaar schelen of vijf Sarah Hertens, Relatietherapeute

“Vaak kan ook onzekerheid een van de partners parten spelen. Een oudere vrouw vraagt zich bijvoorbeeld af of ze nog aantrekkelijk genoeg is, als er zo veel mooiere en jongere vrouwen rondlopen. Als je zo twijfelt, denk dan na waarom je voor een (veel) jongere partner hebt gekozen.”

“Misschien zijn de verschillen tussen jullie fundamenteel? Als het gaat over een verschil in kinderwens, bijvoorbeeld, kan het heel moeilijk worden om daarin een compromis te vinden.”

Misschien is levenswijsheid of jeugdige levenslust net dat wat je nodig hebt

Toch wil dat niet zeggen dat al die uitdagingen onoverkomelijk zijn, vertelt Hertens er wel bij. “Of jullie nu één, vijf of twintig jaar in leeftijd verschillen, als jullie ondanks alle onenigheden alsnog bewust kiezen voor die oudere of jongere partner, dan kan de relatie zeker werken. Dan mogen buitenstaanders nog zo veel zeggen als ze willen.”

“Elke relatie vraagt investering. In elke relatie moet je zoeken naar gemeenschappelijke doelen en de juiste balans tussen autonomie en verbinding. Als dat lukt, ongeacht de leeftijd, dan kan het blijven werken tussen jullie.”

“Zo kan een jongere partner zorgen voor meer schwung, levenlust en dynamiek in de relatie. Een ouder lief of echtgenoot biedt op zijn beurt levenswijsheid, stabiliteit en maturiteit. Als jullie deze zaken in elkaar zoeken, dan kan dat jullie relatie enkel sterker maken”, zegt Hertens.

