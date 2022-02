Vogue roept de ‘intarsia trui’ uit tot dé investering van het seizoen: “Er wordt veel liefde gegeven aan elk stuk”

De winter is nog lang niet gedaan en ‘intarsia’ truien zijn hélemaal in. En maar goed ook, want dat geeft je ruim de tijd om te investeren in eentje. Vergis je niet: het zijn niet zomaar wollen breisels met een patroontje op, maar het resultaat van nauwkeurig vakmanschap. Dat vindt ook ‘Bernadette’-medeoprichtster Charlotte De Geyter: “Als ik een intarsia breiwerk zie, weet ik altijd hoeveel werk en tijd erin is gestoken, dus het stuk voelt bijzonder kostbaar en luxueus aan”.

Het lijkt erop dat effen truien met kleurrijke patronen of figuren weer helemaal in de mode zijn. Althans toch volgens modebijbel Vogue, dat er een heel artikel aan wijdde. De zogenoemde intarsia truien zijn niet gewoon breiwerken waar op het een einde een patroon aan wordt vastgemaakt. Het gaat om een heel specifieke techniek, die geleend wordt uit de bouwkunde en die ook wel 'inlegwerk’ wordt genoemd. Hierbij worden andere soorten natuursteen of hout in een houten vlak gelegd en verwerkt.

Intarsia truien zijn dus kleine wollen kunstwerken waar decoratieve figuren, patronen en motieven op een effen manier in de stof worden gebreid. Het lijkt wel alsof het patroon in de trui wordt gelegd, want beide kanten van de stof zijn identiek.

“Intarsia is prachtig als je een breisel wilt maken met een patroon dat meerdere kleuren heeft”, legt De Geyter uit aan Vogue. “Met deze techniek heb je maar één actieve kleur per steek. Je trui wordt in één laag gebreid, en de kleuren overlappen elkaar niet.” “Het eindresultaat zal intensere kleuren en een scherper ontwerp opleveren”, voegt ze eraan toe. Je mag de truien dus gerust als een artisanaal kunstwerk beschouwen, als we de ontwerpster mogen geloven.

“Intarsia breien vereist een bepaald niveau van vakmanschap en geduld”, vertelt de Geyter nog. “Als ik een intarsia breiwerk zie, weet ik altijd hoeveel werk en tijd erin is gestoken, dus het stuk voelt bijzonder kostbaar en luxueus aan. Er is veel liefde gegeven aan elke intarsia trui.” Een gevolg is dat de prijzen voor truien die volgens de echte intarsia breitechniek zijn gemaakt, hoog kunnen oplopen. Gelukkig vind je ze in overvloed bij tweedehandswinkels voor een lagere prijs. Of je kan ze altijd zelf proberen te maken.

Voor meer inspiratie kan je altijd een kijkje nemen op Instagram.

