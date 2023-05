Voetenschaamte treft heel wat Belgen. Expert geeft tips: “Iedereen wil graag mooie voeten hebben

De zon is daar, tijd voor open schoenen dus. Schaam jij je voor je voeten, tenen of nagels? Je bent niet alleen: het is een complex waar zo’n 1 op de 5 Nederlanders mee kampt. Bij ons in België zou dat aantal zelfs nog hoger liggen, aldus voetverzorgster Els Snoeck. Al is die voetenschaamte nergens voor nodig. “Ideale voeten? Dat zie je enkel bij pasgeboren baby’s.”

Het is eindelijk sandalenweer! Toch durft niet iedereen open en bloot rond te lopen. Uit een onderzoek van dermatologe Marjolein Leenarts blijkt dat maar liefst 18 procent van onze noorderburen zich schaamt voor z’n voeten. Zo’n 16 procent durft niet eens slippers te dragen en bij een aantal (6 procent) blijkt de gêne zelfs zo groot dat ze met de sokken aan in bed slapen.

Deze schaamte voor de voeten treft voornamelijk Nederlandse vrouwen, stelde Leenarts nog vast. Ongeveer 70 procent vrouwen heeft er last van, ten opzichte van 46 procent van de mannen. Ook de leeftijd speelt een rol, want senioren schamen zich meer voor hun voeten (60 procent) dan de jeugd (29 procent).

Vooral over eelt hebben de Nederlands een groot complex, aldus Marjolein Leenarts op de Nederlandse website Linda. Meer dan 50 procent vindt eelt onaantrekkelijk bij zichzelf of een ander. Zo’n 38 procent vindt eelt bij iemand anders onhygiënisch. Hoe zit dat bij ons en waar komt die ‘voetenschaamte’ vandaan?

In België liggen de cijfers waarschijnlijk hoger dan 1 op 5

Volgens voetverzorgster Els Snoeck liggen deze cijfers in België nog véél hoger, want voetenschaamte is iets dat ze maar al te vaak tegenkomt in haar praktijk. Dat beaamt ook Annick Pauwels, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers. “Ik durf zelfs zeggen dat het aantal mensen dat zich bij ons over hun voeten schaamt meer dan een op vijf is”, vertelt Snoeck.

Ze krijgt vooral mensen over de vloer met probleemvoeten, zoals kromme tenen, knobbels en veel eelt. “Er zijn veel dames die klagen over eelt op hun hielen, maar bij wie eigenlijk bijna geen eelt te zien is. Toch voelen ze zich hierdoor slecht in hun vel. Iedereen wil namelijk graag mooie voeten hebben.”

Wie zich in het algemeen onzeker voelt, schaamt zich vaker ook voor zijn voeten. Annick Pauwels, Voorzitter van de Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers

Anderen kijken echter niet automatisch naar je voeten, zoals velen denken. “Dat is slechts een idee dat mensen hebben. Wie zich in het algemeen onzeker voelt, schaamt zich vaker ook voor zijn voeten”, aldus Snoeck. En waar schamen we ons dan het meest voor?

Hiervoor schamen we ons als Belg het meest

“In de eerste plaats voor schimmel- of kalknagels. Dat zijn twee van de meest voorkomende dingen waar mensen en dan vooral dames zich voor schamen”, zegt Annick Pauwels. “Maar men verwart deze twee aandoeningen wel vaak. Kalknagels zijn sterk verdikte nagels, waarbij de oorzaak in de nagelwortel ligt. Dit kan je niet genezen, maar je kan wel regelmatig de nagel laten verdunnen en egaliseren bij een specialist.”

“Een schimmelnagel daarentegen is een infectie van een micro-organisme. Dat komt meestal voor op kalknagels, waardoor je met een dubbel probleem kampt. Maar het kan ook afzonderlijk optreden”, gaat Pauwels verder. “Dit valt moeilijker op te lossen. Het doel is om het micro-organisme te doden, maar dat kan enkel met de tussenkomst van een arts, waarbij je medicatie neemt. Andere middeltjes zoals zalfjes of druppels helpen heel beperkt en vooral in het prille begin van de infectie, erna niet meer.”

Een schimmelna­gel ziet er vooral erg vies, bruin en brokkelig uit. En het heeft een sterke geur. Annick Pauwels, Voorzitter van de Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers

“Zo’n schimmelnagel ziet er ook vooral erg vies, bruin en brokkelig uit. En het heeft een sterke geur”, aldus Pauwels. “Wat doen dames dan vaak? Hun nagels lakken. Hierdoor maak je het probleem echter erger en gaat de schimmel nog meer woekeren.”

De meesten weten ook niet dat ze hier last van hebben en een diagnose stellen kan enkel als de dokter een staaltje afneemt, zegt Annick Pauwels. “Zo vertoont een psoriasisnagel ook gelijkenissen met schimmel- en kalknagels door de onregelmatige structuur van de nagel.”

Belgen schamen zich ook als hun voeten er abnormaal uitzien. Hier heb ik het bijvoor­beeld over hamertenen, klauwtenen of hallux valgus. Annick Pauwels, Voorzitter van de Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers

“Een derde zaak waar Belgen zich nog voor schamen is als hun voeten er abnormaal uitzien. Hier heb ik het bijvoorbeeld over hamertenen, klauwtenen of hallux valgus (knobbel aan de binnenkant van de voet, red.).” Daar kunnen wij als voetverzorgers helaas niet veel aan doen, aldus Pauwels. “Eventuele pijnklachten kunnen we wel behandelen. Maar eens een knobbeltje of een hamerteen is gevormd, kan dat enkel nog verholpen worden door een operatie. Evident is dat wel niet.”

Dé perfecte voet?

Dat elk van ons vast wel iets niet mooi vindt aan zijn voeten, is duidelijk. Maar hoe zien perfecte voeten er dan wél uit en bestaat dat zelfs? “Enkel pasgeboren baby’s hebben ideale voetjes, zeg ik altijd tegen mijn klanten”, aldus voetverzorgster Els Snoeck. “Zodra er schoenen aan te pas komen, worden ze vervormd.”

Er bestaat dus geen ideaalbeeld van een voet, benadrukt voorzitster Annick Pauwels. “Elke voet is anders. Zo kunnen brede, maar ook smalle voeten en zelfs voeten met hamertenen mooi zijn. Een mooie voet is vooral een gezonde, verzorgde voet in de juiste paar schoenen.” Zo kan je nagels laten verzorgen al hulpvol zijn, maar voetspieroefeningen doen of steunzolen dragen ook, tipt Snoeck.

Hoe je die mooie, gezonde voetjes exact bekomt? Dat lees je hier. Daarna is het hoog tijd om in open schoenen te paraderen, want deze orthopedische sandaal is weer helemaal hip.

