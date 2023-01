Voetenfoto’s en seks in het openbaar: 10 stoute kantjes van comédienne Amelie Albrecht

Comédienne Amelie Albrecht (30) heeft een zwaar leven, zo klinkt het toch in haar theatertour. En ook tijdens ons vragenvuurtje. Van moeizame studies en vreemdgaan tot venten die vuilen dingen doorsturen. Toch is ze niets anders dan tevreden met haar leven en geeft ze ons zelfs een paar levenslessen mee. “Zelfinzicht komt met de jaren én met therapie.”

Wat is het meest oneerbiedige voorstel dat je kreeg?

“De klassieker is een voetenfoto waar mannen vijftig euro voor willen betalen. Valt nog mee, hè? Daarop ingaan zou nog wel kunnen. Maar weten dat iemand zich erop aftrekt, is raar. Én dan is die vijftig euro te weinig.”

Gaat er een roddel over jou rond?

“Op een fuifje in het tweede middelbaar zat ik ongeïnteresseerd op een stoel aan de kant. Ik had het gehad. Iemand vroeg aan een vriendin van mij: ‘Wat is dat met Amelie?’ Ze zei dat ik kanker had. Elke klasgenoot kwam naar mij om te vragen: ‘Hé, ça va? Zo erg van de ziekte.’”

Quote In het midden van een show moest ik dringend naar het toilet. Als je terugkomt, is dat ‘weg sfeer’. Amelie Albrecht

Gebruik je jouw naam voor BV-korting?

“Ik ga jaarlijks op weekend met een goede vriendin en zij boekte voor ons een huisje. Ik zette wat foto’s online waar de uitbaters blij mee waren. Ik mocht een souvenirtje uit de kast meenemen. Vanaf nu doe ik dus de boekingen. (lacht)”

Wat heb je onderschat aan bekend zijn?

“Als comedian heb ik de pech dat venten vuile dingen doorsturen en zich verstoppen achter ‘Haha, het is maar om te lachen’. Daardoor schrijven ze gelijk welke zever.”

Werd je ooit bedrogen of ging je zelf vreemd?

“Ik dacht vroeger dat het mij nooit zou overkomen en ik was naïever, maar op den duur maak je alles weleens mee zeker? Allebei dus. Velen zitten in een relatie waar ze eigenlijk niet meer in willen zitten en heel veel mensen bedriegen elkaar.”

Wanneer huilde je voor het laatst?

“Mijn nonkel overleed eind oktober. Ik was rond kerst bij StuBru en er kwam een nummer dat met hem te maken had. Ik moest janken.”

Wat was het gênantste moment op je werk?

“Tijdens een try-out moest ik in het midden van de show van het podium af om naar het toilet te gaan. Beter dan in mijn broek doen, want dat ging wel gebeuren. Als je terugkomt, is dat ‘weg sfeer’.”

Quote Een goede raad: er is meer dan alleen studeren. Amelie Albrecht

Hoeveel punten geef je jezelf op tien?

“Je vraagt of ik mezelf een toffe vind? (lacht) Ik zou mezelf een negen geven: niemand is perfect, maar je moet content zijn tot het maximum. En dat ben ik wel. Zelfinzicht komt met de jaren én met therapie.”

Deed je ooit iets illegaals?

“Seks in het openbaar.”

Wat was de slechtste raad die je ooit kreeg?

“Ik was een slechte student en deed twee jaar langer over het middelbaar. Iedereen neut over je best doen en nadenken over wat je later met je leven gaat doen. Soms vergeet je dat er andere mogelijkheden zijn. Een goede raad is: er is meer dan alleen studeren.”

Hoe was dé eerste keer?

“Die was oké. (lacht) Ik was vijftien en vond dat wel een goede leeftijd.”

Wanneer had je de kater van je leven?

“Die ben ik alweer vergeten. Wat ik wel onthou: hou ouder je wordt, hoe harder ze binnenkomen.”

