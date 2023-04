Voelt de vrucht iets van pijn bij abortus? Dit zegt de wetenschap

4 vrouwen over hun abortus: “Je hoort wel dat 1 op de 5 vrouwen dit meemaakt. Toch voelt het alsof ik alleen sta”

Een kwart van alle zwangerschappen in België is ongepland. Maar Belgische vrouwen kunnen wél kiezen voor abortus, in tegenstelling tot vele anderen. Vandaag, op Safe Abortion Day, getuigen Lore, Inez, Marie en Kelly over de keuze die ze elk in een heel andere situatie maakten: na een verkrachting, ondanks anticonceptie, na een eerste kindje en in een prille relatie. Hoe hakten zij de knoop door?