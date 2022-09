“Voelt dat ook zo voor jou, mama?” Floor (41) vertelt haar zoontjes over burn-out door erover te zingen

Mama heeft een burn-out: hoe leg je in hemelsnaam uit wat dat betekent? Momfluencer en mama van drie zonen Floor van der Linden (41) crashte een paar maanden geleden letterlijk en figuurlijk, maar de muzikante zingt nu haar weg terug naar herstel. Ze noemt haar nummers op sociale media #songsformysons, want met de liedjes zorgt ze ook dat haar zoontjes begrijpen wat ze doormaakt. Een kinderpsychologe geeft extra advies: “Kinderen voelen héél snel dat er iets aan de hand is.”

Eerst even terug naar het begin: eind juni van dit jaar. De kinderen hadden er net hun laatste schooldag opzitten. Plots stuikt Floor ineen op haar oprit. “Mijn man en twee jongste zoontjes Matisse (8) en Rémy (6) zagen het gebeuren. Ik wist niet wat er gebeurde. Ineens lag ik daar in de haag. Ik kon mijn linkerkant niet meer bewegen.”

Halsoverkop zette haar man haar in de auto en reed hij met haar naar spoed. Met de twee jongste zoontjes op de achterbank. “Een paar dagen ziekenhuis en veel neurologische onderzoeken later kwam het verdict: een zware mentale en fysieke burn-out. In mijn geval had dit een conversiestoornis tot gevolg.” Ze moest opnieuw leren stappen, en dat niet alleen. “Ik heb 3 weken mijn armen niet goed kunnen gebruiken, ik kwam niet uit mijn woorden. Het was zo angstaanjagend.”

Floor had er een loodzwaar jaar op zitten. Een jaar ervoor verloor ze haar vriendin Lara Switten aan kanker. Haar carrière als model was eerst stilgelegd door de lockdown en ze zette het daarna zelf op een laag pitje om mee voor Lara en haar gezin te zorgen. Ze was net verhuisd, met alle zorgen over de kinderen die aan een nieuwe school moesten beginnen. En toch was de burn-out een complete verrassing: “Ik ga altijd maar door en ben normaal gezien super energiek. Ook mijn familie zag het écht niet aankomen. Ik ben nu eenmaal een positivo.”

Floor kreeg haar burn-out maar niet uitgelegd aan haar zoontjes

En die positieve houding heeft ze nog steeds: “Al heel snel zag ik mijn burn-out als een geschenk. Een soort reset van mijn leven. Het heeft me écht gedwongen om te bekijken en beoordelen wat belangrijk voor mij is. Ik heb ook de connectie met muziek weer teruggevonden: achter mijn piano voel ik me op mijn best.”

Quote Als ik nog maar mijn stem verhief, was mijn jongste zoontje bang dat ik me zo druk zou maken dat ik weer – in zijn woorden – zou sterven. Floor

Maar voor wie het niet zo evident was: haar twee jongste zonen. “We zijn net verhuisd naar de andere kant van België en ze moesten al fel wennen aan de nieuwe school. Ze hebben ook gezien wat die rouwperiode vorig jaar met mij deed.” Maar vooral de burn-out en de crash op de oprit liet een gigantische indruk na. “Elke dag vroeg mijn jongste zoontje wanneer ik dood zou gaan. Waarom ik maar op de zetel bleef liggen, begreep hij niet. En als ik nog maar mijn stem verhief, was hij bang dat ik me zo druk zou maken dat ik weer – in zijn woorden – zou sterven.”

Al meteen is Floor heel open naar haar man en kinderen: “Ik vind het belangrijk om mijn zoons mee te nemen op mijn reis, om het ze uit te leggen. Maar hoe vaak ik ook probeerde te vertellen wat er gebeurd was, en dat ik niet ging sterven aan een burn-out, ik kreeg het niet goed uitgelegd. Ik heb heel veel geluk dat ik goed met mijn man (kunstenaar Mermic, red.) kan praten. Hij zag ook hoe gelukkig ik ben aan de piano. Hij moedigde me aan om te blijven spelen en te blijven zingen.”

“Als ik ze een dag later mijn teksten hoor zingen, weet ik dat het écht bleef hangen”

Van opleiding is Floor klassiek pianiste, en schrijft ze nummers. Meestal doet ze dat in het Engels of Frans, maar nu zingt ze voor het eerst in het Nederlands: “ik had een gedicht geschreven over hoe ik me voelde, en ben dat gewoon op muziek beginnen zetten. Al direct kwamen mijn zoontjes naar de piano om te luisteren. Ze kunnen gerust een uur rustig bij mij zitten.”

En het verschil is gigantisch: “Mijn zoontjes zijn echt vrolijker. En als ik ze een halve dag later mijn teksten hoor zingen, weet ik dat het écht bleef hangen. Ze vragen ook dingen over de teksten die ze horen: ‘mama, voelt dat zo voor jou?’ Eigenlijk is het dus heel natuurlijk begonnen: de muzieknummers die ik schreef, noemde ik ‘Songs for my Sons’, in eerste instantie om aan hén uit te leggen wat ik doormaak.”

“Ik ga de nummers nu één voor één elke zondag op mijn Instagrampagina en YouTubekanaal delen. Enerzijds wil ik er ook een album van maken, of een podcast of een boek. Maar anderzijds weet ik dat mijn burn-out pas drie maanden geleden is, en dat ik het rustig aan wil doen. Ik wil geen druk op mezelf leggen. Wat ik wel wil? Dat er veel meer over conversiestoornis wordt gepraat, en dat ik op deze manier mensen kan helpen aan hun kinderen of partner uit te leggen hoe zo’n burn-out nu eigenlijk voelt.”

Je vindt Floor op Instagram als @Floorlinden en op YouTube onder ‘Floor V Music’.

Kinderpsychologe Marlies Vandaele: “Met muziek creëer je een veilige cocon voor je kinderen” Wat vindt een expert van Floors methode om haar kinderen over haar burn-out te vertellen? Kinderpsychologe Marlies Vandaele van Kindercentrum de Groeitrap reageert. Is het wel goed om je kinderen bij zo’n zwaar onderwerp te betrekken?

“Absoluut! Wanneer iets moeilijks het pad van de ouders kruist, beïnvloedt dat het hele gezin. Kinderen zullen heel snel voelen dat er iets aan de hand is, en ze hebben een volwassene nodig om dit gevoel voor hen te duiden. Als ze het gevoel niet begrijpen, zullen ze er misschien zelf een verhaal van maken dat veel erger of enger kan zijn dan het eigenlijk is. In het geval van Floor had haar zoontje bijvoorbeeld in zijn hoofd dat haar flauwvallen en rusten, betekende dat zij dood zou gaan. Het is goed om flauwvallen dus even te plaatsen: ‘mama gaat niet dood, het hoort bij haar burn-out’, bijvoorbeeld.” Hoe pak je het aan om met je kind over een burn-out te praten?

“Het is belangrijk om het op maat van het kind zelf uit te leggen: een kind van 2 heeft natuurlijk een ander soort uitleg van burn-out nodig dan een kind van 16. Probeer vooral te vertellen welke klachten je ervaart en welke gevolgen het voor het kind zelf heeft, bijvoorbeeld: ‘mama gaat even niet meer mee naar de voetbaltraining want ze moet wat meer rusten, maar ze probeert er snel weer bij te zijn.’ bijvoorbeeld. Het is ook goed om mee te delen aan je zoon/dochter dat je geholpen wordt bij wat je doormaakt.” Waarom denk je dat Floor zo’n groot verschil merkt sinds ze haar muziek met haar jongens deelt?

"Via kinderliedjes, een toneeltje of een voorleesboek kun je thema's aansnijden binnen de veilige wereld van het spelen. Muziek heeft sowieso een heel rustgevend effect op kinderen. En zelfs al heeft Floor geen kinderliedjes geschreven, toch heeft ze via haar muziek een veilige cocon voor haar kinderen gecreëerd. Door dat veilige gevoel durven zij ook vragen te stellen aan hun moeder over haar burn-out. Via de vragen van haar kinderen kan Floor dus ook weten met welke thema's haar kinderen exact worstelen. Ze heeft het met andere woorden bespreekbaar gemaakt. Dat is erg mooi om te zien."

