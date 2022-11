Voel je een zwangerschapsverlies aankomen en kan je er iets tegen doen? Arts beantwoordt 9 prangende vragen

Een op de zes vrouwen ervaart een verlies tijdens de zwangerschap, en toch blijft het onderwerp taboe. Dat wil NINA samen met Julie Van den Steen veranderen. In dit dossier lees je alles over de alarmsignalen van je lichaam, hoe je als buitenstaander kunt helpen en waarom je beter spreekt over verwachtingsverlies in plaats van een miskraam.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dr. Firas Cha’ban: “Een zwangerschapsverlies is het spontaan onderbreken van een zwangerschap, meestal in de eerste twaalf weken van de zwangerschap. Wordt je zwangerschap in een latere fase afgebroken, na een veertiental weken, dan spreken we van een mors in utero, oftewel doodgeboorte of vroeggeboorte.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“We stellen vast dat een op de zes zwangerschappen eindigt in een verlies, dat is ongeveer 16 procent van de populatie. Let wel, dat zijn de miskramen die we vaststellen. Niet elk verlies wordt opgemerkt, dus het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger.”

“In 90 procent van de gevallen is een zwangerschapsverlies te wijten aan een chromosaal defect, een samenstellingsprobleem. Dan is er sprake van een foutieve samenstelling of een defect in de chromosomen die de baby draagt. Hoe ouder je bent, hoe groter het risico op een chromosoomafwijking en dus een verlies. Vooral na je 35ste zie je een sterke stijging.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Dat is een hele moeilijke. Het valt zeer moeilijk te herkennen. De meeste patiënten spreken over buikpijn en bloedverlies. Maar buikpijn is bijna inherent aan een zwangerschap. En bloedverlies is in de vroege zwangerschap een vervelend teken, maar dergelijke bloedingen zijn vaak totaal onschuldig.”

“Een zwangerschap gaat gepaard met heel wat lichamelijke veranderingen. Misselijkheid, gespannen borsten, maar ook meer spanning op de buik. Dat is te wijten aan het zwangerschapshormoon dat in de eerste weken van de zwangerschap exponentieel toeneemt. Als die signalen plots wegvallen en de spanning in je lichaam afneemt of verdwenen is, kan dat wijzen op een zwangerschapsverlies. Het zwangerschapshormoon neemt dan weer af. Pas een week of twee weken later zal er een bloeding volgen. Daarom zou ik willen benadrukken: als je bloedverlies hebt maar verder nog alle kenmerken van een zwangerschap vertoont, wees dan niet al te ongerust.”

Welke stappen worden er ondernomen na een miskraam? Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Alles hangt af van hoever je bent en vooral: hoe groot de vruchtzak is. Als je vijf of zes weken zwanger bent, ondernemen we geen grootse stappen. Dan stellen we eerst vast dat het een zwangerschapsverlies is en vervolgens wachten we af of het lichaam het zwangerschapsweefsel — het vruchtje, de vruchtzak, bloed en soms stolsels — vanzelf afstoot. Ben je al iets verder in je zwangerschap dan werken we met tabletten die enkel in het ziekenhuis te verkrijgen zijn. Die tabletten zorgen ervoor dat de baarmoeder als het ware uitgeperst wordt en het zwangerschapsweefsel eruit komt.”

Quote In theorie stoot het lichaam elk verlies tot 14 weken vanzelf af. Maar in de praktijk wachten we daar soms niet op, omdat dat emotioneel te zwaar is. Dr. Firas Cha’ban

“Hoe groter de vruchtzak, hoe meer kans je hebt op flinke bloedingen. Het is zeldzaam, maar soms kan dat tot complicaties en ernstig bloedverlies leiden. Daarom moeten we voorzichtig zijn. Als de vruchtzak groot is, rond week 9 van de zwangerschap en tot 14 weken, dan krijgt soms een curettage de voorkeur. Dat is een ingreep onder verdoving, waarbij de gynaecoloog het verlies weghaalt. Na 14 weken wordt de vrucht te groot en is ook een curettage niet meer mogelijk.”

“In theorie stoot het lichaam na verloop van tijd elk zwangerschapsverlies tot 14 weken vanzelf af. Maar in de praktijk wachten we zolang niet omdat dat ook psychologisch en emotioneel te zwaar is. Als je op 9 weken hoort dat je een verlies hebt gehad, wil je niet nog zo 5 weken rondlopen."

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het duurt vier tot zes weken tot de zwangerschapshormonen helemaal uit je lichaam zijn. Zoals ik al zei, stijgt het zwangerschapshormoon in het begin van je zwangerschap exponentieel. Maar het daalt een pak trager. Na verloop van tijd komt de menstruatie weer op gang.’

Wat zijn de mogelijke oorzaken van een miskraam? En klopt het dat de anticonceptiepil een trigger kan vormen? Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Er wordt heel wat nonsens over de pil gezegd en geschreven. Voor alle duidelijkheid: de pil heeft er niets mee te maken. Je moet de pil dagelijks nemen omdat deze maar 24 uur werkt. Stop je met de pil, dan is die ook na 24 uur uit je lijf. Er is dus geen link met miskramen.”

“Zoals ik al vertelde, is de belangrijkste oorzaak van een zwangerschapsverlies een chromosomale afwijking. Wat minder vaak voorkomt zijn stollingsproblemen, ook wel tromofilie genoemd. Het is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij een persoon een verhoogde neiging heeft om bloedstolsels te vormen.”

Vanaf wanneer wordt er onderzocht waarom je een miskraam hebt gehad? Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Heb je voor de eerste keer een zwangerschapsverlies, dan gaan we ervan uit dat het omwille van een chromosomaal defect is. Puur theoretisch starten we een onderzoek op na drie miskramen, maar in de praktijk ligt dat anders. Na een laat verlies, bijvoorbeeld, zal er sneller actie ondernomen worden, maar ook de emotionele toestand van de patiënt speelt mee. Dan starten we soms na twee miskramen al een onderzoek op.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Daarover worden heel veel tegenstrijdige adviezen geven, afhankelijk ook van wanneer in de zwangerschap een verlies voorkomt. Er zijn daar geen grote, eenduidige richtlijnen over. In de wetenschappelijke literatuur wordt gezegd om een à twee cycli af te wachten. Maar daar zijn geen duidelijke redenen voor.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Een zwangerschapsverlies an sich heeft geen impact op je verdere vruchtbaarheid, net als de tabletten. Een curettage is een van de eerste handelingen die een gynaecoloog leert, maar elke ingreep gaat gepaard met risico’s natuurlijk. Het is daarom ook dat we een operatie altijd proberen te vermijden als dat niet echt noodzakelijk is. In extreem zeldzame gevallen kan de baarmoeder bij een zware curettage een beetje beschadigd raken. Maar nogmaals: zoiets komt bijna niet voor.”

Lees ook: