Voedingsdeskundige weerlegt uitspraak: “Kokosolie is géén vergif”

16u05 0 Nina “Kokosolie is puur vergif!”, althans dat beweert professor Karin Michels van de Harvard T.H. Chan School of Public Health. Volgens haar is kokosolie zelfs een van de slechtste dingen die je kan eten en is er geen enkel bewijs dat kokosolie gezondheidsvoordelen heeft. Maar klopt dat ook? Wij vroegen het aan voedingsdeskundige en oprichtster van Voedselfeit Nina Van Den Broecke.

Een fan van kokosolie in de keuken? Volgens professor Karin Michels gebruik je het witte goedje maar beter niet. Sterker nog, volgens haar is het “puur vergif”. Maar die uitspraak is volgens voedingsdeskundige en oprichtster van Voedselfeit Nina Van Den Broecke te sterk uitgedrukt. “Kokosolie is geen vergif. Gelukkig maar, anders waren er al een heleboel mensen aan gestorven. Kokosolie bevat daarentegen wel erg veel verzadigde vetten, 86 gram per 100 gram om precies te zijn, en dat is zelfs meer dan boter en palmvet. Van een voedingspatroon met veel verzadigde vetten is aangetoond dat het je risico op hart- en vaatziekten verhoogt en daarom wordt aangeraden om de hoeveelheid ervan te beperken.” Toch is ook niet elk verzadigd vet even slecht voor je volgens de voedingsdeskundige. “Hoe ongezond een product is hangt af van het aantal atherogene ofwel de erg slechte vetzuren die erin zitten. Voor kokosolie is dat 70 gram (van de 86 verzadigde vetten) per 100 gram. Dat is dus behoorlijk veel. En het is vooral één vetzuur, laurinezuur, dat overvloedig aanwezig is waarover veel discussie bestaat. Zo beweren de voorstanders van kokosolie dat laurinezuur ontstekingsremmend werkt. Toch is daar nog geen sluitend bewijs voor geleverd. Dat het vetzuur je helpt afvallen, is ook nonsens. Olie is en blijft een calorierijk product en levert net zoals andere oliën 9 kilocalorieën per milliliter. Als je wil vermageren moet je gewoon minder energie opnemen. Zo simpel is het.”

Kokosolie is dus geen superfood maar hoeft ook niet aan de schandpaal genageld te worden volgens Van Den Broecke. “Als je graag eens een curry maakt met kokosolie omdat je houdt van de smaak is dat geen enkel probleem. Elke dag kokosolie gebruiken als basisvet is dan weer geen goed idee. Overdaad schaadt en variëren is en blijft de boodschap. Dat doe je het best met plantaardige oliën, want boter is minstens even ongezond als kokosolie. Gebruik bijvoorbeeld olijf- of zonnebloemolie om te bakken en koolzaad- of maïsolie voor een vinaigrette."

