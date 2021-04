Vloerkleden mogen kunstwerkjes zijn: haal een statement-tapijt in huis

De tijd van de rechthoekige tapijten in neutrale tinten is voorbij. Een vloerkleed mag dezer dagen een funky kunstwerk zijn. Het ideale moment om je uit te leven dus, want voor gewaagde keuzes zal je niet snel meer op het matje geroepen worden.

Een vloerkleed uitkiezen kan behoorlijk zenuwslopend zijn: je moet niet alleen het juiste patroon en de geschikte textuur kiezen, ook de grootte van een tapijt speelt een niet te onderschatten rol. “Je weet niet in welke mate een vloerkleed een ruimte kan maken of kraken tot de dag dat je de nagel op de kop slaat”, zegt interieurjournalist Ashley Knierim. En gelijk heeft ze. Want kies je het juiste tapijt, dan verbindt het alle elementen in de ruimte.

DE NUMMER 1

De mogelijkheden zijn anno 2021 eindeloos. De oosterse vloerkleden, berbertapijten en vintage printjes zijn tijdloze voltreffers, maar het mag nu best wat gewaagder. Met geometrische patronen maak je zonder twijfel een statement. Het is misschien wel de grootste interieurtrend van het moment: we zijn kwistig met cirkels, driehoeken, vierkanten en rechthoeken.

MIX AND MATCH

Kan je niet kiezen tussen een bepaald patroon of textuur of heb je een tapijt dat te klein is voor de ruimte, dan kan je meerdere tapijten combineren. Leg ze neer als een lappendeken, of plaats een kleiner opvallend vloerkleed op een groter, neutraler exemplaar. Een koeienhuid komt mooi tot zijn recht op een groot wollen of jute tapijt, bijvoorbeeld.

DE KEUKEN OPFLEUREN

Je kan trouwens in élke ruimte met een vloerkleed aan de slag. In een neutrale keuken is het een handige manier om kleur toe te voegen. Ben je bang voor vlekken of vuiligheid, kies dan voor een goedkoper vloerkleed of, duurzamer, een tweedehands tapijt. Dan kan je met een gerust hart genieten van je aanwinst.

GEK, GEKKER, GEKST

Maar het stopt niet bij het combineren van patronen, texturen of het neerleggen van vloerkleden op ongewone plaatsen. Op sociale media gonst het van de originele DIY-projecten, waaronder tapijten in de vorm van cd’s. In Toronto maakte een vrouw zelfs een matje van Octo Tentakel, de ietwat nukkige inktvis uit de animatiereeks ‘SpongeBob SquarePants’.

Gelukkig heb je niet per se een weefgetouw nodig om je eigen statement-exemplaar in huis te halen. Verschillende interieurwinkels speelden al in op de trend en hebben vloerkleden in de vorm van dieren, fruit, regenbogen, wolkjes, oogballen ... Je kan het zo gek niet bedenken, en het is allemaal dik oké.

Nood aan inspiratie? Wij selecteerden vijf budgetvriendelijke vloerkleden die je interieur opvrolijken.

