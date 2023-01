Vlaamse politica verscheen plots op een erotische site: “Ik krijg nog comments over mijn ‘schone billen’”

Alexandra d’Archambeau is Open Vld-politica. Ze ontdekte gisteren dat haar gezicht gebruikt werd op een erotisch platform. Wat blijkt: iemand had met haar Instagramfoto een fake account aangemaakt. Ze vertelt over de stress en angst die ze ervaarde. Een privacyjurist legt uit waarom het gevaar op zulke cyberfraude voor iedereen groter wordt en wat je kan doen.

“Ik werd gisterochtend om half acht wakker met heel wat berichtjes van volgers. ‘Ben jij dit?’, schreven ze. Een nieuw profiel was hen beginnen te volgen. ‘Ziet er bizar uit’, stuurden ze.” Meteen voelt Alexandra lichte paniek: ze vindt een Instagramaccount met háár profielfoto, die ook nog eens doorlinkt naar een ‘Fansly’-website die abonnees seksuele content belooft. Ook daar: Alexandra’s gezicht, bij een foto van een blote kont.

“Ik had meteen immense stress. Wie deed dit, hoe en waarom? Zulke vragen schieten door je hoofd. Ik was ook bang: straks geloofden mensen nog echt dat ík die website had gemaakt. Of misschien had iemand al zijn creditkaartgegevens ingegeven en was hij bestolen. Meteen waarschuwde ik mijn volgers op mijn Twitter en Instagram, en ik vroeg hen om de pagina zo veel mogelijk te rapporteren.”

Alexandra stuurt ook een bericht naar Fansly en volgers van haar contacteren Wix, de host van de website, die de pagina daarna offline haalt. Ook op Instagram was het profiel gelukkig in de voormiddag verdwenen. “Daar schrok ik van: ik had al eerder meegemaakt dat iemand mijn foto’s voor een vals profiel gebruikte en toen bleef dat tot twee weken online. Daarom vermoed ik dat de persoon achter de account me online volgt, want ik dreigde publiekelijk met politie.”

Quote Sommige volgers denken nog altijd dat ik gisteren écht zo’n seksueel profiel opende. Het toont hoe makkelijk mensen in de val gelokt kunnen worden. Alexandra

Of iemand van Alexandra’s volgers in de val van het fake profiel is getrapt, weet ze niet. Ze heeft in elk geval alle screenshots en het ticketnummer van Wix bewaard, en daar stapt ze vandaag mee naar de politie. “Ik voel me een beetje vies nu. Vandaag kreeg ik nog drie comments op Instagram over mijn ‘schone billen’. Sommige volgers denken dus nog altijd dat ik gisteren écht zo’n seksueel profiel opende. Het toont hoe makkelijk mensen in de val gelokt kunnen worden.”

Alexandra blijft in elk geval bikinifoto’s posten als ze dat wil, zegt ze. “En ik kan mijn Instagramprofiel niet privé zetten als politica. Ik kan alleen maar hopen dat de politie verder onderzoek wil doen. En dat Instagram besluit dat ik ‘bekend genoeg’ ben om geverifieerd te worden. Want anders grijpen zij zo goed als niet in. Ik sta machteloos. En ik ben wat dat betreft zeker niet de enige.”

Privacyjurist: “Over vijf jaar maken ze in een wip een fake naaktbeeld van je”

Klopt, identiteitsfraude is op Instagram ondertussen zo normaal als een like of een reel. De kans dat jij het ook al meemaakte of nog zal meemaken, is groot, zegt privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert. “Alles wat je op het internet plaatst, staat nu eenmaal openbaar. Je kan dus zo goed als niet vermijden dat iemand een foto van je opslaat of misbruikt. Alleen je Instagramprofiel privé zetten, zodat je zelf bepaalt wie je kan volgen, helpt.”

Het is bovendien altijd oppassen met (half)naakte foto's, zegt de expert. “Iedereen zou moeten kunnen posten wat hij of zij wil, natuurlijk. Maar het risico op misbruik is wel groter bij een halfnaakt of naakt beeld.”

Wat je het best doet als iemand jouw beeld gebruikt voor een fake profiel? “Dat profiel meteen rapporteren”, zegt Dobbelaere-Welvaert. “En zo veel mogelijk mensen vragen om hetzelfde te doen. Al reageert de controledienst van Instagram dan nog meestal niet snel. Ze zijn met te weinig en willen zelf geen actieve controles doen om aansprakelijkheid te vermijden.”

Quote Het wordt alsmaar makkelij­ker om iemands gezicht op een ander beeld of in een video te plakken en dat er natuurlijk te doen uitzien. Privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert

Als een fake privéwebsite het probleem is, kan je de host van de website vragen om de pagina offline te halen. “En een klacht bij de politie indienen kan ook, maar ik verwacht niet dat ze daar veel mee doen. Doorgaans hebben de computer crime units hun handen vol met grotere misdrijven.”

Eén ding is Dobbelaere-Welvaert zeker: dat dit in de toekomst nog veel meer zal gebeuren, mét ‘deepfakes’. “Het wordt alsmaar makkelijker om iemands gezicht op een ander beeld of in een video te plakken en dat er natuurlijk te doen uitzien. Over vijf jaar hebben ze niet eens meer een bikinifoto van je nodig om een naaktbeeld van je te maken. Of dan kan je ex in een wip ‘revenge porn’ van je maken. Ik hoop dat die deepfaketechnologie verboden wordt: het kan voor niks goeds gebruikt worden. Binnen de EU loopt er onderzoek naar, maar de politiek loopt toch achter.”

