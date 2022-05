Vlaamse advocate over de sobere kleding van Amber Heard en Johnny Depp: “Het lijkt meer op een theaterstuk”

Sinds begin april neemt de zaak Johnny Depp versus Amber Heard alle media in beslag. Opvallend is hun kledingkeuze gedurende heel het proces: strak en sober. Zowel Depp als Heard proberen de jury te imponeren met hun kostuums en strakke kapsels. Of hun verschijning een invloed heeft op de zaak? Advocate Claudia Van de Velde legt uit en vertelt wat voor advies ze geeft aan haar eigen cliënten.

De zaak Johnny Depp versus Amber Heard is sinds begin april aan de gang. Het ex-koppel was zestien maanden getrouwd in 2015 en 2016. Nu, zovele jaren later, staan ze tegenover elkaar in de rechtbank met wederzijdse aanklachten van huiselijk geweld.

Vanaf hun eerste binnenkomst was het duidelijk dat de Amerikaanse acteurs behoorlijk hadden nagedacht over hun outfits. Depp ruilde zijn rockers look in voor driedelige pakken in marineblauw, grijs en zwart, volledig dichtgeknoopt, inclusief ingestopte stropdas. Zelfs zijn lange manen steekt hij steeds zorgvuldig in een strakke paardenstaart. Heard borg op haar beurt haar gracieuze avondjurken op, in ruil voor klassieke grijze en marineblauwe mantelpakken, broekpakken en rokken tot halverwege de kuit.

Volledig scherm Johnny Depp © Getty Images / ANP / EPA

Uiterlijke présence

Of hun sobere verschijning daadwerkelijk een impact heeft op hun zaak? “Mensen gaan vaak voort op een eerste indruk, het uiterlijk dus”, zegt advocate Claudia Van de Velde, die zich specialiseerde in familierecht. In Amerika is dat enorm belangrijk. “Daar draait alles rond juryrechtspraak. Een jury is makkelijker beïnvloedbaar door uiterlijke aspecten dan een beroepsrechter: een rechter gaat zijn vonnis niet veranderen omdat je een mooi mantelpakje aanhebt, maar bij de jury gaat dat al makkelijker. Daar zijn zelfs psychologische studies aan gewijd. ‘Hoe beïnvloed je een jury?’ is een ware wetenschap in Amerika. En je uiterlijke présence heeft jammer genoeg een grote invloed.”

Quote Johnny en Amber zijn in pak en das gekleed om aan te tonen dat ze brave, respectvol­le burgers zijn. Terwijl dat totaal in contrast staat met de verhalen die ze op elkaar afvuren. Advocate Claudia Van de Velde

“De reden dat Johnny en Amber allebei al heel het proces in pak en das gekleed gaan, is om aan te tonen dat ze brave, respectvolle burgers zijn”, gaat Van de Velde verder. “Terwijl dat totaal in contrast staat met de verhalen die ze op elkaar afvuren.” Volgens Van de Velde is dat een bewuste keuze. Mensen zouden nu eenmaal de neiging hebben om sneller vreemden te geloven, als die er ingetogen en ‘braaf’ uitzien. “Maar vergelijk eens foto’s van het koppel voor het proces en tijdens het proces. Ik vind het vrij voor de hand liggend wat ze hier proberen te doen.”

Volledig scherm Amber Heard © Getty Images

Vogel voor de kat

“In Amerika werken ze bovendien met PR-teams, die volledige campagnes maken rond de rechtszaak. Je spreekt er beter van een theaterstuk, waar kleding en make-up de hoofdrol spelen. Hoe kom ik over op de jury? Welke perceptie hebben mensen van mij? Ik vind het redelijk karikaturaal om daar als een nonnetje te zitten, terwijl je goed genoeg weet waarover het gaat.”

Quote Hier lijkt het uiterlijke het te winnen van het feitelijke dossier, en dat vind ik jammer. Advocate Claudia Van de Velde

“Hier lijkt het uiterlijke het te winnen van het feitelijke dossier, en dat vind ik jammer. In een rechtszaak draait het niet om de mooiste kleding en make-up of wie het mooist kan huilen op commando, maar om de waarheid. We lijken precies teruggekatapulteerd naar de middeleeuwen, waar ze ook door middel van de fysiologie van iemands gezicht konden zeggen of het een misdadiger was of niet. En dat is niet enkel het geval in de zaak Depp versus Heard, maar bijna in elke Amerikaanse rechtszaak. Als perceptie belangrijker is dan rechtspraak, zijn we een vogel voor de kat.”

Hoe zit het in België?

“In België werken we grotendeels met een beroepsrechter, waardoor uiterlijke manipulatie minder aan de orde is. De enige rechtspraak in België die werkt met een jury, is het Hof Van Assisen. Maar volledig onbelangrijk is je kledingkeuze nu ook weer niet. Ikzelf geef mijn cliënten ook het advies om niet te casual naar de rechtbank te komen. Je moet respect tonen in de rechtbank. Een kerk wandel je ook niet binnen met een bikini. Hetzelfde hier. Kleed je respectvol, dus niet in korte broek en flipflops, maar ook niet in je trouwkostuum.”

