Vintage designerkleding boomt: gouden tips van fashionista Tiany Kiriloff om tweedehands luxe-items te scoren

Aan designerhandtassen en -kleding hangt een behoorlijk prijskaartje. Gelukkig is er de tweedehandsmarkt, en die boomt. Uit onderzoek blijkt dat liefst drie keer meer mensen op zoek gaan naar vintage luxeproducten dan in 2020. Maar hoe en waar scoor je de allerbeste items? Fashionista, styliste, modejournaliste én vintagejunkie Tiany Kiriloff deelt haar beste tips. “Pas op met platformen zoals Vinted.”

Viva vintage! Volgens een nieuw onderzoek van consultingbureau BCG en Vestiaire Collective groeit de tweedehandsmarkt voor luxeartikelen zoals handtassen van onder meer Chanel en Michael Kors sterker dan ooit. Ook de populariteit van platformen die tweedehandskleding aanbieden groeit. In Frankrijk is Vestiaire Collective het grootst, in Nederland is er The Next Closet en in Duitsland heb je Rebelle.

Bij ons doet vooral Vinted een belletje rinkelen, al kan je onder andere ook terecht bij het kleinschaligere Labellov of op Zalando pre-owned. “Je moet wel opletten met platformen zoals Vinted”, waarschuwt journaliste, styliste en fashionista Tiany Kiriloff. Op Vinted kan je voor veel meer terecht dan alleen designerkleding, bovendien kan iedereen een account aanmaken. Volgens de modegoeroe kan je daarom namelijk snel op ‘fakes’ stoten. “Een echte designer is niet zo gemakkelijk op de kop te tikken. Dus als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo.”

Ook de modehuizen doen mee

Bekende designermerken als Balenciaga, Jimmy Choo, Isabel Marant, Michael Kors en Hugo Boss maakten ook zelf al hun intrede op de tweedehandsmarkt. Het Amerikaanse Michael Kors en het Parijse label Isabel Marant lanceerden zelfs hun eigen platformen: Michael Kors Pre-Loved en Isabel Marant Vintage. Bij die laatste kunnen verkopers hun stuks gewoon opsturen, waarna ze meteen een waardebon ontvangen.

Chanel aan de top, maar ook Nike is populair

Vestiaire Collective, die meewerkte aan het onderzoek, heeft een top vijf opgesteld van de vaakst verkochte merken op hun website. Chanel staat op nummer één, gevolgd door Hermès, Gucci, Saint Laurent en Christian Dior. Nike, Jacquemus en Polo Ralph Lauren zouden de snelst groeiende merken zijn ten opzichte van twee jaar geleden.

Volgens Tiany Kiriloff is een Chanel-tas een supergoede investering. Al ga je vrijwel alle platformen en tweedehandswinkels moeten afschuimen om een goed koopje te kunnen doen, zegt ze. “Zelfs tweedehands is een echte Chanel nog steeds duur. Het voordeel is wel dat zelfs als de designertas van Chanel vintage is, die zijn waarde niet zal verliezen.”

Quote Door sociale media komen we nu veel sneller en meer in contact met designer­mer­ken. Tiany Kiriloff, Belgische fashionista, styliste en modejournaliste

Celebrities voeden de populariteit

Tiany had altijd al een affiniteit voor designermerken. “Ik herinner mij nog altijd hoe ik als 14- à 15-jarig meisje spaarde voor mijn allereerste paar Miu Miu’s”, vertelt ze. “Vroeger was het aanbod aan tweedehands designerstuks veel kleiner en daarom dus minder populair. En vooral moeilijker te verkrijgen. Maar door sociale media komen we nu veel sneller en meer in contact met designermerken.”

Hierdoor zijn deze luxe-items vandaag de dag ook meer gewild volgens haar. “Tegenwoordig zie je ook de ene designertas na de andere bij celebrities als de Kardashians of Hailey Bieber. Dat zorgt er volgens mij voor dat veel jonge vrouwen nu ook graag zo’n handtas willen.”

Regelmatig checken loont

Zelf kiest Tiany er niet altijd voor om luxemerken tweedehands te bemachtigen. “Ik spaar liever een beetje meer om dan de designertas van mijn dromen te kunnen kopen.” Ze gaat ook meestal naar een designerwinkel voor de ervaring. “Ik snap wel dat dat echter niet voor iedereen betaalbaar is”, zegt ze.

Daarom raadt ze tweedehandsdesignerkleding of -accessoires kopen zeker en vast aan. “Let wel, goede dingen zijn natuurlijk vaak snel weg.” Check dus regelmatig de sociale media van de eerder vernoemde sites en zet je notificaties aan voor stuks die je heel graag wil bemachtigen, is nog haar tip.

Dé go-to-plek voor de beste koopjes van de bekende modegoeroe? Labellov. “Ze hebben een uitgebreid aanbod en zijn ook zeer actief online”, zegt Tiany.

