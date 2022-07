Vind jij naar jezelf kijken bij de kapper ongemakkelijk? Dan zijn ‘blinde’ kapsalons zonder spiegels de geknipte oplossing

Stille kappers kennen we al. Maar ook ‘blinde’ kappers lijken een ding te zijn. Geen zin om uren naar jezelf in de spiegel te staren, met natte haren, wallen en een puistje dan nog wel? Dan zijn blinde kappers de geknipte oplossing. Je kan nu een afspraak maken bij Cheveux Bizarre, zonder spiegels. Al lijkt niet iedereen voorstander te zijn. Sofie en Pascal, beide eigenaars van een kapperszaak, leggen uit waarom zij zich liever niet spiegelen aan salons met alleen maar verf aan de muren.

De trend van de ‘blinde’ kapper leeft erg in London, waar je een hele waslijst aan salons vindt die een knipbeurt zonder spiegel in de aanbieding hebben. De spits werd er afgebeten door ‘Not Another Salon’. Ze willen daarmee het zelfvertrouwen van hun klanten opkrikken. En ook in Nederland lijkt er wel wat animo voor te zijn. In België kun je de kappers zonder spiegel (voorlopig) nog op een hand tellen, maar ze zijn er wel.

Cheveux Bizarre in Tongerloo bijvoorbeeld. Ze begonnen met het concept in 2014 en kronen zich daarmee als een van de eersten in ons land. “Ik startte met renovaties in het salon en wou iets speciaals doen. Kapperzaken gebruiken heel wat spiegels, maar ik merkte dat klanten zoiets niet altijd ontspannend vinden.”

Uren naar jezelf staren met slaperige ogen

Kalere muren dus, legt zaakvoerder Fan Srumsiri uit. “Mijn klanten vinden dat veel aangenamer, maar ook wij als kapper zijn daar voor te vinden.”

Quote Klanten krijgen stress door naar zichzelf te kijken. Ik vind het leuker zonder; want wij kunnen ook rustiger werken. Fan Srumsiri, Cheveux Bizarre

“De klanten krijgen stress door continue in de spiegel te kijken. Ze focussen dan op hun imperfecties. Ook wie vroeg in de ochtend een afspraak maakt, heeft geen zin om naar zijn wallen of rimpels te staren. En ook voor ons als kappers is het voordelig. We kunnen rustig werken, zonder dat de klant nauwgezet meevolgt. Ik vind het persoonlijk veel leuker zonder spiegel.”

Fan wordt dus niet op de vingers gekeken, maar daarvoor is toch wat vertrouwen nodig? “Daar draait het inderdaad om. Ik schrik soms hoe snel nieuwe klanten ons dat vertrouwen geven. Ze zeggen: ‘jij bent al jaren kapper, jij weet het dus beter.’ We stellen hen ook gerust, want aan het begin leggen we heel goed uit hoe (kort) we juist gaan knippen. Daarvoor heb ik wel verplaatsbare spiegels, die ik daarna terug opberg.”

Quote Ik vraag altijd of de spiegel weg mag of dat ze hem toch liever houden. Bijna niemand kiest voor dat laatste. Fan Srumsiri, Cheveux Bizarre

“Al laat ik wél de optie. Ik vraag altijd of de spiegel weg mag of dat ze hem toch liever houden. Bijna niemand kiest voor dat laatste. Zeker niet de mannen in mijn zaak. Zij worden het liefst gekapt zonder spiegel, merk ik. Op het moment dat we klaar zijn, kijken we ook even naar het resultaat in de spiegel. Dat is vrijwel altijd goed, ik heb nog weinig tegenreacties gehad, ondanks dat de klant niet kon meekijken.”

Geen spiegels: het is niet het enige vernieuwende concept waar Fan op inzet. “We hebben ook een ronde tafel. Klanten kunnen, als ze dat willen, aan die grote tafel zitten om elkaar een beetje gezelschap te houden. Op die manier hebben ze ook meer afleiding, zonder dat ze in de spiegel moeten kijken.”

“Ik zie alleen maar voordelen, voor de klanten en voor mezelf. Het is verstandig om in het begin goed uit te leggen hoe je gaat knippen, zodat de klant weet wat te verwachten. Dat is belangrijker dan een spiegel”, sluit ze af.

Een essentiële tool

“Eerlijk toegegeven wist ik niet dat knippen zonder spiegel een ding kan zijn”, bekent Pascal van Loenhout. Hij is creative director en kapper in zijn eigen salon in Antwerpen. “Ik sta er ook niet helemaal achter en begrijp dat eigenlijk niet”, gaat hij snel verder. “Knippen is een intiem iets. Je raakt iemand die je niet kent meteen aan. Daarbij is een spiegel belangrijk om te communiceren, want je kunt de klant tonen wat je van plan bent met de snit en geeft vertrouwen. Je komt tot een veel beter resultaat op die manier, denk ik. Een beeld zegt meer dan duizend woorden.”

Zelfvertrouwen is in deze tijd een groot probleem bij velen, daar wijst Pascal ook op. “We trekken ons op aan perfecte plaatjes. Maar ik wil mensen laten zien hoe mooi je zijn, voor en na de knipbeurt. Als je ziet hoe alles stap voor stap verandert, de perfecte haarlengte en de juiste vorm krijgt, kan de klant zelf bewonderen hoe prachtig het wordt. Als we de spiegel wegnemen, maak je het probleem van weinig zelfvertrouwen in mijn ogen op lange termijn erger.”

Zelfliefde op nummer één

Ook Sofie Schrauwen, oprichtster van Bobhead in Dendermonde volgt de mening van Pascal. “Een spiegel zorgt ervoor dat je kan leren wat mooi is aan jezelf, waar je sterktes liggen. Wij willen dat klanten leren om zichzelf graag te zien, want iedereen heeft iets moois. Al snap ik wel dat ze tijdens een kleuring, dat vaak zo’n uren duurt, de spiegel soms overbodig vinden. Het is dan onze taak om de klant vertrouwen te geven in het proces, en in mijn visie lukt dat alleen mét spiegel.”

