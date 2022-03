Vincent en Maarten werden ‘geghost’ door potentiële werkgevers. “Na de laatste sollicitatieronde werd het stil”

Bur­nout-ex­pert over de (on)zin van niet bellen na de werkuren en 6 andere wereldwij­de initiatie­ven voor meer werkgeluk

Federale ambtenaren mogen vanaf 1 februari niet meer na de normale werkuren worden opgebeld door hun baas, zo heeft minister Petra De Sutter (Groen) beslist. Het kadert binnen een bredere trend: in steeds meer landen is werkgeluk het hoogste goed. Wij bundelden enkele inspirerende initiatieven wereldwijd - van een verrassingsvakantie tot een werkdag van 5 uur. Burn-outexpert Lode Godderis neemt de maatregelen onder de loep. “Een apart verlofstelsel voor menstruatie- of menopauzeklachten lijkt me zijn doel voorbij te schieten.”

