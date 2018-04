Vijf tips voor zachtere oksels Liesbeth De Corte

22 april 2018

07u49 0 Nina Maar liefst drie op de tien Belgische vrouwen schamen zich voor hun oksels, zo bleek vorig jaar uit een studie. Dat is jammer, want als de temperaturen stijgen, zijn mouwloze topjes en een streepje huid een aangename, welkome verfrissing. Hoog tijd dus voor een paar tips om je oksels voor te bereiden op de zomer.

1. Scrub

Het klinkt misschien wat absurd, maar het is een goed idee om je oksels te scrubben voor je in de weer gaat met een scheermesje. Het haalt de dode huidcellen weg, maakt je huid egaler en voorkomt ingegroeide haartjes. Opgepast: als je gezegend bent met een gevoelig velletje, doe je dit best voorzichtig en maar één keer per week.

2. Kies het juiste tijdstip

Het beste moment om je scheermes boven te halen? ’s Avonds, zo blijkt. Dan geef je jouw oksels de tijd om te herstellen. Een extra tip is om na het douchen nog wat bodylotion aan te brengen. Dat kan een beetje raar voelen, maar ook je oksels hebben hydratie nodig na een scheerbeurt.

3. Wacht tot het juiste moment

Voor alle goede dingen in het leven moet je een beetje geduld uitoefenen, en dat geldt ook voor gladde oksels. We begrijpen dat het soms snel, sneller, om ter snelst moet gaan, maar je wacht best eerst een paar minuten onder de douche voor je begint te scheren. Het water maakt je haartjes immers wat zachter. Echt geen tijd voor een douche? Dep je oksels dan nat met een warme, vochtige handdoek.

4. Pak citroen, honing en yoghurt uit de kast

Heb je last van een donkere schijn? Dan kunnen citroensap, een scheutje honing en wat eetlepels yoghurt naar verluidt wonderen doen. Het enige wat je moet doen is de drie ingrediënten mixen en het onder je oksels smeren. Na tien minuten kan je het mengsel afspoelen met lauwwarm water. We hebben het zelf nog niet uitgetest, maar naar horen zeggen maakt zo’n behandeling je oksels licht ontkleurd.

5. Wees niet te gierig

We geven toe: ook wij staan soms onder de douche met een mesje dat al lang in de vuilbak had moeten liggen. Maar als het te bot is, is de kans groter dat je meer last krijgt van ingegroeide haartjes. Vervang je scheermes dus na vier of vijf scheerbeurten. Ook wij zullen proberen om dit niet meer te vergeten, beloofd.