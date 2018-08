Vijf tips die jou je droomjob bezorgen Margo Verhasselt

03 augustus 2018

10u52

Bron: Marie Claire. uk 0 Nina Als ik later groot ben word ik... Het is een zin waar we allemaal antwoord op gaven in de kleuterklas. Van astronaut tot dokter, ballerina tot CEO. We geven je vijf tips die ervoor zorgen dat jij de job van je leven krijgt.

Werk hard, maar heb geduld

Het is belangrijk om altijd hard te blijven werken en niet op te geven, zelfs wanneer je al zeven keer met je neus tegen de deur bent gelopen. Werken is een beetje zoals leren fietsen. Je leert het ook door vallen en opstaan. Wees geduldig, elke carrière is in het begin moeilijk, maar blijf met je voeten op de grond staan en hou vol.

Doe onderzoek

Dompel je onder in de industrie waar je deel van uit wil maken. Wil je bij een magazine werken? Lees er dan zoveel als je kan. Lees maandbladen, weekbladen, extra edities, websites, alles wat je ook maar in handen kan krijgen. Hoe meer je weet over de werkomgeving, hoe beter je voorbereiding is.

Netwerk

Zet jezelf op de kaart. Netwerk zoveel je kan. Ga naar netwerkevents, maar ook naar drinks waar je weet dat mensen uit de sector rondlopen. Vertel aan alles en iedereen wat je wil bereiken en waar je mee bezig bent. Wie weet loop je iemand tegen het lijf die je effectief kan helpen.

Wees zelfzeker

'Fake it 'till you make it. Uiteraard, je moet niet op je CV schrijven dat je vloeiend Zweeds spreekt als dat niet waar is. Maar wanneer je zelfzeker genoeg overkomt, maakt dat indruk op mensen. Wees assertief, maar niet arrogant. Maak af en toe een grapje wanneer het kan en wees vooral sympathiek, bazen blijven ten slotte ook maar mensen.

Wees een 'ja-persoon'

Zeg nooit nee, zeker niet wanneer je juist begint. Niemand droomt van een job waarbij je af en toe koffie moet halen voor iemand. Maar als je je niet te goed voelt voor simpele en minder interessante jobs komen de functies die echt interessant zijn sowieso snel jouw richting uit. Win mensen hun vertrouwen en toon dat je echt wil werken voor wat je wil.