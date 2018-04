Vijf Instagramwaardige koffiebarretjes voor op je bucketlist Liesbeth De Corte

22 april 2018

17u27

Bron: Elite Daily 0 Nina Anno 2018 is het voor hippe eettentjes niet meer voldoende om uit te pakken met een kop koffie en een uitgebreide menukaart. Tja, het oog wil nu eenmaal ook wat. Daarom zochten we vijf fotogenieke koffiebars uit waarbij je niet weet wat eerst te doen: eten of je Instagramfeed verzorgen.

1. Unicorn café in Bangkok, Thailand

Heb je toevallig een reis gepland naar het bruisende Bangkok? Passeer dan eens bij het Unicorn Café. Zoals de naam al doet vermoeden, staat deze bar volledig in het teken van eenhoorns. Van de pastelkleurige wafels tot de regenboogkleurige drankjes, het roze interieur en de honderden knuffels: dit café heeft alles voor de zeemzoeterige zoetekauwen onder ons.

2. Cafe Organic in Bali, Indonesië

Iedereen weet dat je voor de lekkerste smoothies en Instagramwaardige acai bowls in Bali moet zijn. Voor het perfecte plaatje kan je terecht bij Cafe Organic. Als we op de Instagrampagina van de bar afgaan, lijkt het wel alsof het zich bevindt in een oase van rust en groen, in het midden van enkele wuivende palmbomen.

3. Alfred Coffee in Californië, de Verenigde Staten

Aan de andere kant van de plas vind je Alfred Coffee. De slogan van deze plek? ‘But first, coffee’, ideaal dus voor de liefhebbers van het zwarte goud die ook esthetiek, behangpapier met bloemetjes en toepasselijke neonverlichting kunnen appreciëren.

4. Raw love in Tulum, Mexico

Tulum wordt wel eens de hipste plek van heel Mexico genoemd, en dat is op zich geen verrassing. De hele badplaats straalt een bohemian, relaxed sfeertje uit. Zo ook Raw Love, een ontbijtplekje vlak aan het strand. Ook leuk om te weten: de menukaart van deze eettent is volledig veganistisch en alles wat geserveerd wordt bestaat uit verse ingrediënten, superfoods en véél kleurrijk fruit.

5. Peggy Porschen in Londen, het Verenigd Koninkrijk

Afsluiten doen we met een plekje iets dichter bij huis: Peggy Porschen. Zoetebekken die hier iets komen knabbelen, wanen zich ongetwijfeld in de zevende hemel. Ze hebben de keuze tussen versierde cappuccino’s, schattige cupcakes en overheerlijke taarten. Ook celebs vallen als bosjes voor deze bakkerij. Kate Moss bestelde er zelfs haar huwelijkstaart. En als het goed genoeg is voor Miss. Moss, is het dat ook voor ons.

