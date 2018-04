Vijf ecowarriors trekken ten strijde voor onze wereld: “Nee, veganisten staan niet elke dag bomen te knuffelen” Liesbeth De Corte

20 april 2018

13u32 0 Nina Zondag is het de Internationale Dag van de Aarde. Maar voor deze vijf dames draait elke dag rond onze wereldbol: zij strijden voor een beter milieu. U toch ook?

Vijf dames met vijf totaal verschillende bezigheden, maar met één gemeenschappelijke passie voor ecologie. Elisabeth Van Lierop deelt op haar blog allerlei veganistische en overheerlijke receptjes, Anne Hilden verkoopt in haar boetiek Supergoods eco en fair fashion en Magalie Gilles belandde zelfs al twee keer in de cel door haar werk voor Greenpeace. Met haar kunst wil Naziha Mestaoui mensen opnieuw verbinden met de natuur en last but not least: Ortja Wille geeft online tips om met zo weinig mogelijk afval en verspilling te leven.

