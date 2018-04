Vijf drijvende hotels voor op je bucketlist Liesbeth De Corte

17 april 2018

19u30 0 Nina Knappe slaapadresjes zijn er bij hopen, maar wil je eens wakker worden met het geluid van de golven, tsjirpende vogels of de zoute zeelucht? Kies dan voor een drijvend hotel in Botswana, Japan of – waarom ook niet – Parijs.

1. Zambezi Queen, Chobe National Park, Botswana

Zambezi Queen is in feite een cruise, maar wel eentje waarmee je in stijl de Choberivier kan afvaren. Aan boord vind je naast tien cabines, vier suites en een plungepool ook de bar, ideaal om na te genieten van een geslaagde safari.

2. OFF Paris Seine, Parijs, Frankrijk

Iets dichter bij huis vind je OFF Paris Seine. Want waarom kiezen voor een hotel met zicht op de Seine, als je ook op de rivier zélf kan slapen? Leux extraatje is het buitenzwembad, inclusief Instagramwaardige opblaasbare zwanen.

3. Bert’s Barges, Londen, het Verenigd Koninkrijk

Sta je te popelen om het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle met eigen ogen te kunnen aanschouwen, maar heb je nog een overnachtingsplek nodig? Dat treft, want Bert’s Barges is de ideale plek om al dobberend na te genieten van de heuglijke dag.

4. Guntû, Tokio, Japan

Wie een reis naar Japan op de planning heeft staan, moet zeker en vast een tripje met de cruise Guntû overwegen. Dit drijvende hotel houdt niet alleen halt bij verschillende eilandjes, maar ook het minimalistische interieur is een streling voor het oog.

5. The Manta Resort, Pemba Island, Tanzania

De onderwaterkamer van The Manta Resort is er eentje voor de zeeliefhebbers en waterratten. Slapen doe je vier meter onder zeeniveau met zicht op het koraalrif. Overdag kan je urenlang naar de tropische vissen staren of zonnen op de bovenste etage.