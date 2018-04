Vijf bizarre beautytips van niemand minder dan Margot Robbie Liesbeth De Corte

25 april 2018

13u19 1 Nina Met haar blonde lokken, intens blauwe ogen en verleidelijke glimlach wordt Margot Robbie wel eens de mooiste actrice van Hollywood genoemd. Eerlijk is eerlijk: ook wij zijn een beetje jaloers op de Australische schone. Gelukkig heeft ze haar vijf ultieme beautytips verklapt, om ons toch een béétje vooruit te helpen.

1. Pijnloos op hoge hakken

Een hele avond rondtrippelen op hoge hakken, zonder pijnlijke voeten te krijgen? Het is wel degelijk mogelijk, beweert Margot. Vergeet zachte zolen of preventief pleisters plakken. Het geheim van de ster uit ‘I, Tonya’ is de Still Standing spray. Voor ze op de rode loper verschijnt, laat ze haar voeten steevast behandelen met de ontstekingsremmende voetspray door haar styliste.

2. Feilloze foundation met een tandenborstel

Voor blondines is het niet altijd even gemakkelijk om foundation aan te brengen. Je wil immers geen oranje-achtige plekken achterlaten op je haar. Maar ook daar heeft Margot iets op gevonden: ze gebruikt een tandenborstel om de foundation aan te brengen op haar haarlijn. “Elke keer als mijn man op dat moment de badkamer binnenkomt, vraagt hij wat ik in godsnaam aan het doen ben”, zei ze al lachend aan Elle.

3. Aparte lippelbalsem

“Ik heb een donkerbruin vermoeden dat veel balsems je lippen eigenlijk uitdrogen, waardoor je ze blijft kopen”, aldus de 27-jarige. Haar oplossing? Bepanthen, een tepelcrème voor moeders die borstvoeding geven. “Ik gebruik het al mijn hele leven”, lacht ze.

4. Bierdouches om in slaap te vallen

Margot heeft het druk druk druk. Als ze niet op onmenselijke uren op de filmset staat, holt ze naar eigen zeggen van hot naar her. Het model heeft dan ook een opmerkelijke manier gevonden om na een hectische dag als een blok in slaap te vallen: voor ze onder de wol kruipt, neemt ze nog een warme douche én drinkt ze tegelijkertijd een fris biertje.

5. Oogpads voor een stralende oogopslag

Zoals gezegd heeft de actrice een eivol schema, waardoor ze geregeld opstaat met wallen en donkere kringen onder haar ogen. Om er uit te zien alsof ze heerlijk uitgeslapen is, gebruikt ze Talika Eye Therapy Patches. Perfect om ‘s ochtends fris en monter te verschijnen, beweert ze in Harper’s Bazaar.

