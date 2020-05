Lekker van bij ons Gesponsorde inhoud Vier voedingsvoordelen van varkensvlees Aangeboden door Lekker van bij ons

25 mei 2020

09u00 0

Varkensvlees staat vaak synoniem voor een sappige en smaakvolle, maar ook vette vleessoort. Nochtans zitten er heel wat goede voedingsstoffen in (mager) varkensvlees. Zeker wanneer je kiest voor een onbewerkt en kwaliteitsvol stukje van bij de slager. Kortom: hoe (on)gezond is varkensvlees nu eigenlijk echt?

1/ Mager varkensvlees bevat weinig verzadigde vetten

Net zoals een glaasje rode wijn of een stuk pure chocolade heeft ook varkensvlees verschillende gezondheidsvoordelen als je ervan geniet met mate. Vooral mager varkensvlees zoals gekookte ham, varkenshaasje of varkensmignonette bevat zeer weinig verzadigde (oftewel ‘slechte’) vetten. Amper 2 gram per 100 gram vlees. Daarmee is mager varkensvlees even gezond en voedzaam als bijvoorbeeld kipfilet. Vettere varianten van varkensvlees zoals spek en gehakt bevatten ongeveer 25 gram vet per 100 gram vlees.

2/ Rijk aan eiwitten

Rood vlees en bij uitstek varkensvlees zit boordevol hoogwaardige eiwitten. Eiwitten zijn een essentiële bouwstof voor ons lichaam: ze zorgen ervoor dat je spieren soepel blijven en je lichaamscellen blijven vernieuwen. Een eiwitrijk eetpatroon is onmisbaar voor een goede algemene gezondheid.

3/ Essentiële B-vitamines

varkensvlees is ook een goede bron van B-vitamines zoals B1, B6 en B12. Dit zijn vitamines die een positieve werking hebben op je hersenen, zenuwstelsel, huid en de aanmaak van rode bloedcellen. Vitamine B12 zit enkel in dierlijke producten zoals vlees, vis, eieren en zuivel. Daardoor hebben vegetariërs en veganisten vaak nood aan B12-supplementen om dit tekort op te vangen.

4/ Hoog ijzer- en zinkgehalte

Varkensvlees bevat ook zeer veel goed opneembaar ijzer. Ons lichaam absorbeert gemiddeld 25% ijzer uit varkensvlees, waar dat maar 5 tot 15% is bij ijzer uit plantaardige voedingsmiddelen. Wanneer je vlug vermoeid bent, een bleke huid hebt of snel buiten adem bent, wijst dit mogelijk op een ijzertekort.

Nog een belangrijke voedingsstof in varkensvlees: zink. Dit zorgt voor een goede werking van je immuunsysteem en heeft een helende invloed op je huid.



Zomers gerechtje met mager varkensvlees? Probeer deze twee recepten!

Kies voor een frisse salade met geitenkaas en gekookte ham. Of verras met een varkenshaasje gemarineerd in yoghurt en een lauwwarme aardappelsalade erbij.

Varkenshaasje in yoghurt met lauwwarme aardappelsalade

INGREDIËNTEN (4 pers.)

800 g varkenshaasje

250 ml volle yoghurt

4 teentjes knoflook

bosje peterselie

sap van 1 citroen

1 kg krielaardappelen, met schil

2 el witte wijnazijn

handvol dragon

20 g bieslook

20 g munt

4 lente-ui

125 ml zure room

1 tl mosterd

2 el zure ajuintjes

100 g gerookte spekblokjes

boter

olijfolie

peper en zout

ZO MAAK JE HET KLAAR

1. Pers de teentjes look bij de yoghurt. Hak de peterselie fijn en roer dit bij de yoghurt samen met het citroensap. Kruid naar smaak met peper en zout.

2. Leg er het varkenshaasje in en wentel het vlees goed door de marinade. Dek af met folie en laat minstens 1 uur marineren.

3. Stoom of kook intussen de krieltjes in licht gezouten kokend water.

4. Bak de spekblokjes krokant in een droge koekenpan. Snijd de verse kruiden (dragon, bieslook en munt) fijn. Snijd de lente-ui in ringen en eventueel de zure ajuintjes klein.

5. Verwarm de oven voor op 180°C.

6. Haal het vlees uit de marinade en dep droog. Kruid met peper en zout en bak rondom goudbruin in boter. Leg het vlees in een ovenschaal en zet 12 minuten in de oven.

7. Giet de aardappelen af en laat iets afkoelen. Snijd de krieltjes in partjes of schijfjes en doe ze in een kom. Giet er een scheut olijfolie over, druppel er witte wijnazijn over en kruid met peper en zout. Meng goed onder elkaar. Schep er de verse kruiden, lente-ui, ajuintjes, zure room, mosterd en spekjes onder.

8. Haal het vlees uit de oven, dek af met folie en laat 5 minuten rusten. Snijd in plakjes en serveer met de aardappelsalade

Gegrilde gekookte ham met geitenkaas, frisésalade met noten

INGREDIËNTEN (4 pers.)

2 fijne sneetjes Meesterlyck-ham (70 g)

1 rol geitenkaas (200 g)

1 krop frisésalade

8 kerstomaatjes

1 Conference peer

het sap van 1/4 citroen

60 g noten

1 theelepel tijm

2 eetlepels gesneden bieslook

1 dl notenolie

2 lepels sherry-azijn

1 eetlepel mosterd

2 eetlepels honing

ZO MAAK JE HET KLAAR

1. Snijd de geitenkaas in 8 gelijke delen en omwikkel de schijfjes met de ham in reepjes gesneden.

2. Maak de salade schoon en spoel voldoende. Schil de peer, snijd ze in blokjes en besprenkel met citroensap. Halveer de kerstomaatjes.

3. Meng voor de vinaigrette de olie met de mosterd en de sherry-azijn.

4. Leg de kaasjes in een ovenschotel en lepel er de honing over. Strooi de tijm over de kaasjes en laat het geheel snel warmen onder de grill.

5. Maak de sla aan met de stukjes peer, de kerstomaatjes, de vinaigrette en de gesneden bieslook.

6. Schik de geitenkaasjes op ruime borden, garneer met de salade en strooi er de noten over.