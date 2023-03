Vier mannen over waarom ze nooit nog naar een kort kapsel gaan. “Veel goedkoper”

In de HBO-serie ‘And Just Like That’ zal acteur John Corbett (61) opduiken met achterovergekamd, lange haar. Dat maakt bij sommige fans de tongen los. Is lang haar bij een man zo revolutionair? Niet echt. Hippies lieten in de jaren 60 hun haar groeien en ook de rockbeweging uit de jaren 70 vond lang haar de geknipte oplossing. Deze vier Vlaamse mannen zijn al langer fan en leggen haarfijn uit wat je moet weten over hun bos.

Hij had van kinds af een langere coupe, tot chocolatier Julius Persoone naar de hotelschool ging en de schaar er onherroepelijk in moest. “Ik zocht de grenzen op: tot hoe lang mag het nog net? Er was veel discussie, drama en ik zat geregeld in de strafstudie voor mijn kapsel. Eens ik afstudeerde, liet ik het opnieuw groeien en knip ik maar om de vier maanden mijn puntjes. Het is een soort middelvinger naar toen.”

Quote Het schoonste vind ik het eigenlijk als het niet gewassen is, een beetje wilder Julius

Die middelvinger levert hem wel mooie lokken op. “Lang haar is zo makkelijk. Na een douche doe ik mijn haar in een dot en is het klaar. Geen wax of heel die bazaar. Ideaal voor mij, want ik ben een snoozer in de ochtend. En één keer in de week wast mijn vriendin het met babyshampoo, andere shampoo prikt te veel in mijn ogen. (lacht) Het schoonste vind ik het eigenlijk als het niet gewassen is, een beetje wilder. Sommigen vinden dat zoiets onverzorgd en onhygiënisch is, maar voor mij zijn heel gladde mooi gewassen lokken te vrouwelijk.”

Volledig scherm © Benny Proot

Julius heeft nog een tip voor zijn medehaargenoten: “Als ik naar het strand ga, schep ik zeewater op in zo’n spuitfles. Spuit dat thuis op je haar en je krijgt écht de surflook. Ik vind het ook cool om mijn haar zoals Thor te dragen: los onderaan en vanboven een dotje.” Zijn lokken doen nog denken aan Aquaman. “Mijn vriendin is fan van hem én dus ook tevreden over mijn kapsel. Eigenlijk werd het altijd positief onthaald door vrouwen. Natuurlijk wel afhankelijk van het type, het is een beetje alternatief.”

Volledig scherm Julius Persoone en vader Dominique Persoone. © Fotodesign Emily

“Persoonlijk vind ik het rock-’n-roll. Ik laat nu ook overal tatoeages zetten op mijn armen en mijn rug, daar past lang haar goed bij. Mijn vader had op mijn leeftijd ook lang haar en hoopt voor mij dat ik mijn lokken kan houden. Als ze zo dik blijven als nu, laat ik mijn haar staan. Eens het begint uit te vallen, zet ik er de tondeuse in. Maar laten we hopen dat dat niet gebeurt!”

Cedric laat zijn haar flink groeien sinds hij twaalf is, ondertussen komt het tot net op zijn heupen. De student heeft geen achtergrond in metal en doet het niet omdat zijn jaarlijkse kappersbeurt goedkoper is. Waarom dan? “Ik moet me er vaak voor verantwoorden. Toen ik twaalf was, dachten familie en vrienden dat het een fase was en kwam er commentaar. Ik zette door, want het hoort bij mij, net zoals mijn bril bij me hoort. Het is geen fashion statement, eerder een verlengde van mijn persoonlijkheid. Ondertussen kent iedereen me zo.”

Quote Ik werd wel tweemaal afgewezen door dates die vonden dat mijn haar korter mocht Cedric

Het is voor Cedric een uitgemaakte zaak: hoe langer de lokken, hoe liever. “Al komen er weleens negatieve commentaren. Ik werd al tweemaal afgewezen door dates die vonden dat mijn haar korter mocht. Omdat het nu wel erg lang is, draag ik vaak een dotje. Daar zegt niemand wat van, ook omdat meer mensen kiezen voor een coupe net tot over de oren. Lang haar is upcoming.”

Bovendien werkt het goed op Tinder als conversatiestarter. “Het is grappig om te merken, maar het gaat bij een match meestal meteen over mijn haar. Mensen sturen dat het er verzorgd uitziet en vragen welke producten ik gebruik. Ik gebruik meestal shampoo van Garnier, maar wissel week per week af. Ik was het één keer per week, want er kruipt veel werk in het drogen.” Zijn leukste anekdote met zijn weelderige bos? “Die keer toen ik in een club werd aangesproken door iemand die dacht dat ik een meisje was. Toen ik me omdraaide was het awkward, helaas.”

“Vier jaar terug ging ik voor het eerst weer korter, maar ik had méteen spijt”, vertelt technieker Rogier. “Ik nam een kapsel uit de jaren 60, zoals in ‘Peaky Blinders’: kortgeschoren langs de zijkant en iets langer bovenaan. Ik miste mijn lange lokken én die kortere coupe was duurder. Ik moest vaker naar de kapper en er kwam nog eens dure gel aan te pas.”

Quote Sommige vrouwen vragen: mag ik eens aan uw gladde haren voelen? Afhanke­lijk van wie het vraagt, mag dat Rogier

Vandaag is Rogier ‘een Viking’ zoals dat heet, met lange lokken bovenaan en kortgeschoren langs de zijkant. “Mijn kapsel past vooral bij mijn imago. Ik speel in een metalband waar de meeste lang haar hebben. We headbangen natuurlijk graag en toegegeven, dat komt véél beter over met lang haar. Al zijn we een ruimdenkende gemeenschap, hoor. Kort haar mag evengoed: als het maar op z’n plek zit.”

Hoe verzorgt een Viking zijn weelderige bos? Heel basic, klinkt het. “Ik maak mijn haren nat als ik douche, maar zeep ze niet altijd in met shampoo. Ik merk dat ze daardoor echt brozer worden. En ik let erop dat er in de shampoo niet te veel siliconen zitten. Ik heb daardoor een schone vacht, gelijk ze zeggen. (lacht)” Die schone vacht lijkt te werken bij het andere geslacht. “Sommige vrouwen vragen: ‘Mag ik eens aan uw gladde haren voelen?’ Afhankelijk van wie het vraagt, mag dat.”

Lange haren zijn weer in, zegt ook Rogier. “Net als tattoos kijkt niemand nog op van mijn haar. Vroeger was dat anders: toen ik een nieuwe werkgever zocht, werd ik afgerekend op mijn haar. Geen gezever, een baas zei me: ‘Hoe zie jij eruit?’ Mijn omgeving daarentegen zou net schrikken als ik morgen met een bros aan kom lopen. Dat gaat nooit gebeuren. Ook al worden ze grijs, ik laat mijn lange haren altijd staan.”

“Zo'n kleine tien jaar heb ik halflang haar. Het komt tot op mijn schouders, als ik het recht laat hangen. Mijn krullen laten het wat korter lijken. Op mijn zestiende liet ik mijn lokken al eens groeien, maar dat werd lastig met het voetbal. Nu nog wordt er weleens op het veld geroepen: ‘Ej, gij met uw lang haar en haarbandje.’ Mijn haar is soms het doelwit, maar daar trek ik me natuurlijk niets van aan.”

“Raar vind ik het als vrouwen die ik niet ken vragen of ze aan mijn haar mogen voelen (lacht)”, gaat Joris verder. “Ze vinden het tof dat het zo dik en golvend is. Vroeger merkte ik ook wel dat ik daar goed mee in de markt lag. Ondertussen heb ik zeven jaar een vriendin en ook zij wil echt dat ik mijn kapsel lang houd.”

“Ik dacht al eens om weer korter te gaan, maar dat mag dus niet van thuis. (lachje) Neen, ik ben er zelf ook wel tevreden van. Ik laat het aan de lucht drogen en smeer er Remix van L’Oréal in, er is geen werk aan. Mijn vader heeft nog steeds mooi haar en gaat niet kaal worden, denk ik. Dus zou het ook moeten lukken bij mij!”

