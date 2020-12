VIDEO. Zo krijg je eindelijk de smokey eye onder de knie (met 4 producten die je al in huis hebt)

In 8 stappen leert Sophie je een relaxed smokey eye: “Ik koos deze look omdat Astrid iemand is die zeer naturel is en graag kiest voor een minimalistische aanpak, zowel qua producten als tijd die ze besteed in de badkamer. Nu de feestdagen naderen, wou ze wel eens iets meer pit in haar make-up, zonder er ineens heel erg geschminkt uit te zien. Deze nonchalante smokey eye is ideaal, omdat je er niets speciaals voor nodig hebt (een oogpotlood heeft quasi iedereen in huis liggen), omdat je er niet veel voor moet kunnen en omdat het heel snel gepiept is. Bovendien kan je het zo intens maken als je zelf wil, door meer kleur toe te voegen. Deze look is zacht en natuurlijk en kan perfect overdag, maar kan ook donkerder gemaakt worden voor een (coronaproof) feestje in de avond. De relaxed smokey eye is een manier voor mijn zus om dat tikkeltje meer te doen, maar toch trouw te blijven aan wie ze is.”