VIDEO: schattig koppel Wout Van Aert en verloofde Sarah Melanie Daems

08 juni 2018

13u02 0 Nina Fietskampioen Wout van Aert heeft zijn vriendin Sarah ten huwelijk gevraagd zoals het moet: op één knie. Daarover vertellen ze uitgebreid - en zichtbaar verliefd - morgen in NINA. Op hun eerste fotoshoot werd er behoorlijk wat gelachen: "Da's niet mijn ding, hé!".

Deze week in NINA

- Wout Van Aert & Sarah De Bie over hun toekomstige 'grote dag'

- Vaderdag: wat als je groot wordt zonder vader?

- Relaties: is 7 jaar écht een breekpunt?

- Sandra Bekkari leert je gezond grillen

- Mode: zomerse must-haves voor hem

- Beauty: zo kan je veilig de zon in!

Dinsdag 26 juni brengt ook Telefacts Zomer om 21.55 een uitgebreid portret van Wout Van Aert en Sarah. Het koppel wordt gevolgd bij de voorbereidingen van hun huwelijk, en ze praten volop over hun toekomstplannen.