VIDEO. “Ik wil blijven groeien, tot in het graf”, 4 golden girls nu in NINA Nele Annemans

18 januari 2019

Nina 

Nina Op levensvreugde, energie en schoonheid staat geen leeftijd. Dat bewijzen deze vier dames. Lea Couzin (84), Erna Raymenants (78), Amanda De Staelen (84) en Paula Sémer (93) genieten met volle teugen van elke mooie dag. Vier golden girls: schitterend en stralend, in de winter van hun leven. Eerst aan het woord: Paula Sémer, een van de eerste presentatrices op radio en tv, altijd leergierig en vooruitstrevend.

Hoe voel je je, Paula?

“Vrij goed. Ik tracht nog van alles te beleven. Elke keer denk ik: het is misschien de laatste keer. En daardoor geniet ik er dubbel van.” (lachje)

We geven je alvast een glimp achter de schermen van de fotoshoot. Het volledige interview met de 4 golden girls lees je morgen in NINA of op nina.be!

