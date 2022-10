VIDEO. Het weekend van Barbara Sarafian: “Op zondagavond voel ik me nerveus”

“Mijn weekend is pas geslaagd als ik mensen heb gezien. Maar zondag is wel mijn vaste kuisdag”, zegt Sarafian voor onze camera. “Ik heb niemand nodig om het gevoel te hebben dat ik leef”, zegt ze in het interview in NINA, wanneer we haar vragen wanneer ze het gelukkigst is. “Maar ik ben gelukkiger als ik iemand kan helpen.” Of ze nog hoopt de liefde tegen te komen, na haar recente scheiding? Daar is Sarafian minder zeker over. “Tederheid, liefde, seksualiteit: natuurlijk is dat allemaal heel plezant. Maar de prijs die ik daar elke keer voor moet betalen?”