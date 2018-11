VIDEO. “Eindelijk gaat het niet meer alleen over mij”, Josje Huisman in NINA Redactie

16 november 2018

15u46 0 Nina Dat er leven is na K3, weet ze als de beste. En in december doet ze daar letterlijk een schepje bovenop: Josje Huisman wordt voor het eerst mama. “Ik ben hier zo ongelooflijk klaar voor.”

Dik zeven maanden ver is ze. Het staat haar wondermooi, een bolle buik. En een zachte gloed, dat is wat een zwangerschap met je doet. Stipt op tijd komt ze die zaterdagochtend aan, vergezeld door Amsterdammer Cle Gyimah (27), haar vriend en toekomstige papa van haar kindje. Van hem weten we niet gek veel, maar wel dat hij een gentleman is. Zo blijft hij even hangen in de fotostudio tot Josje goed en wel gesetteld is bij een kopje thee: hij zal haar ook weer komen ophalen als ze klaar is. Nog een snelle zoen en weg is ie. Cle is een fraaie verschijning. Eén die Josje zeker niet verborgen houdt, maar over wie ze evenmin veel wil blootgeven. Graag zien is soms ook een beetje afschermen. Bewaren in je coconnetje. Voor jezelf houden. Dat deed ze tot voor kort ook met de zwangerschap. “Ik had eerst geen behoefte om daar interviews over te geven. Maar nu kan het wel”, zegt ze met een stralende glimlach die evenveel betekent als: nou, steek maar van wal. We geven je alvast een glimp achter de schermen van de fotoshoot, het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be!

