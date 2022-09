VIDEO. De weekenddilemma’s van Fien Germijns, Berre en Marie Vinck. “Op zondagavond voel ik me ... preparé”

Jordi en Jacqueline gingen na een financiële crisis te voet naar Spanje. “Alles verliezen was het beste wat ons kon overkomen”

“Voor het eerst in ons leven hadden we geen doel voor ogen. Dat we niets achterlieten – alles was toch al weg – is echt ons geluk geweest.” Jordi (54) en Jacqueline (56) raakten tijdens de coronacrisis álles kwijt: hun restaurants, hun huis, hun plannen. Maar een wandeltocht van 1.600 kilometer naar Santiago de Compostela zorgde voor een mentale reset én het begin van een nieuw leven in Spanje. “Als ondernemer dacht ik dat ik vrijheid had, maar nu pas weet ik wat het écht betekent om vrij te zijn.”

28 augustus