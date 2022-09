VIDEO. De weekenddilemma’s van Adil El Arbi en Loubna Khalkhali: “Als we samen zijn, is het weekend geslaagd”

Mode & Beauty ‘Emily in Paris’ waagt zich aan meest gefaalde kapsel ooit: Véronique Leysen tipt hoe je je froufrou wél juist knipt

“Nee, Emily!” Het was schrikken: in de trailer van het derde seizoen van Netflixserie ‘Emily in Paris’ zien we het hoofdpersonage plots met een froufrou die ze zélf knipte. “It’s just bangs! Sometimes people cut bangs when everything is fine”, gilt ze dramatisch. Gewaagd, want de schaar in eigen froufou zetten loopt héél vaak fout. Véronique Leysen heeft jaren ervaring: zij zegt je hoe je dat goed doet. “Knip niét recht.”

29 september