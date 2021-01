VIDEO. Achter de schermen bij NINA’s covershoot met Serine Ayari: “Ik ben nooit model geweest. Ik heb wel alles van ‘America’s Next Topmodel’ gezien. Telt dat ook?”

Stand-upcomedian en actrice Serine Ayari (29) siert de cover van NINA dit weekend. In het nummer vertelt ze openhartig over haar rugzakje vol sérieux, van de pesterijen tijdens haar jeugd tot haar ervaringen als vrouwelijke comédienne. Maar tijdens de bijbehorende fotoshoot is Serine de vrolijkheid zelve – eindelijk nog eens in een theaterzaal vertoeven! – én blijkt ze een echte natural te zijn.