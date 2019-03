VIDEO. 3 vrouwen die in de misdaad werken in NINA: “Soms voel ik me echt smerig. Hoe kan ik zoiets bedenken? Zeker als mama van 2 dochters” Nele Annemans

22 maart 2019

16u10 0 Nina Voor wetsdokter Diona D’Hondt is een autopsie dagelijkse kost. Hoofdinspecteur An Aelbrecht onderzoekt zedenfeiten en andere misdrijven. En Anja Feliers schrijft thrillers met gruwelijke misdaad als rode draad. Als criminaliteit je vak is: drie vrouwen over de job van hun leven.

Wetsdokter Diona D’Hondt (31) onderzoekt verdachte overlijdens

“De schoonheid van mijn job zit in de variatie. Enerzijds heb ik consultaties: daar onderzoek ik bijvoorbeeld of mensen die tegengehouden zijn in het verkeer, effectief een probleem hebben met drank of drugs. Als iemand in elkaar geslagen is, stel ik de letsels vast. Heeft de persoon blijvende schade, ja of nee? Ik stel sporen vast van seksuele agressie, verkrachting of andere zedenfeiten. Is er iemand onverwacht overleden tijdens een operatie, dan pluis ik mee uit of er een medische fout gebeurd is. En dan zijn er nog de afstappingen: bij een verdacht overlijden ga ik ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen. Als verder onderzoek volgt, doe ik een autopsie.” We geven je alvast een blik achter de schermen van de fotoshoot, het volledige interview van onze drie crimineel straffe vrouwen lees je morgen in NINA of op nina.be.



