Victoria’s Secret stopt met iconische modeshow, want: "Push-up en string zijn van hun troon gevallen: vrouwen gaan voor gemak"

Showbizz 't Is gedaan met vleugels, push-ups vol blinkende stenen en strings met ingewikkelde lintjes. Victoria's Secret stopt na 23 jaar met haar modeshows, wegens te vrouwonvriendelijk, te duur en te oncomfortabel. "Vrouwen willen comfort en bepalen zélf wat sexy is."

De tijd dat jonge meisjes dweepten met Doutzen Kroes, Bella Hadid en Heidi Klum - die in minuscule bh'tjes, ieniemienieslipjes en met immense vleugels tegen hun graatmagere schouderbladen de catwalk over liepen - is voorbij. Victoria's Secret stopt na 23 jaar met zijn wereldberoemde modeshow, de jaarlijkse hoogmis van de lingerie.

Dat de schaars geklede 'Angels' dit jaar niet meer defileren, is geen complete verrassing. Ook al vonden preutse Amerikanen de show, toen die in 2001 voor het eerst op televisie werd uitgezonden, aanstootgevend, ze keken wel met 12 miljoen. Vorig jaar schoten er daar nog slechts 3 miljoen van over. Uitgekeken op graatmagere, langbenige modellen in over the top lingerie? Ook. Het schoonheidsideaal dat Victoria's Secret in het vaandel draagt, strookt immers niet meer met 2019. Te vrouwonvriendelijk en te #MeToo, vonden veel critici. Te duur en te oncomfortabel, vonden anderen.

Jeffrey Epstein

Dat Edward Razek, de 70-jarige marketingdirecteur van het merk, in een interview vorig jaar nog liet optekenen dat er in zijn show geen plaats was voor 'plus size'-modellen en transgenders, deed die tegenwind alleen nog harder waaien. Ook toen recent bleek dat Victoria's Secret-eigenaar Leslie Wexner meisjes die droomden van een carrière als 'Angel' in contact bracht met Jeffrey Epstein, de miljonair die zelfmoord pleegde nadat hij verdacht werd van misbruik van jonge meisjes, kregen de verkoopcijfers niet meteen een duw in de goede richting. In het derde kwartaal alleen al leed het bedrijf 252 miljoen dollar verlies.

Zonde van het geld

Schandalen, misplaatste uitspraken en modellen die niet meer van deze tijd zijn: het had met een goed product misschien nog rechtgetrokken kunnen worden. Maar ook daar knelt het... bh'tje. Vrouwen hebben geen zin meer in niemendalletjes die alles daarboven strak bijeen snoeren. "De push-up en de string zijn van hun troon gevallen", zegt Lot Decock van lingeriezaak Ohlala. "Vrouwen gaan vandaag voor gemak. De bralette, de bh zonder beugel, en de slips met hoge taille zijn de toppers van het moment. Vergelijk het met schoenen. Daar kiezen we vandaag toch ook sneller voor sneakers dan voor hakken. De prijs speelt trouwens ook een rol. Lingerie is niet goedkoop. Dan kan het maar beter goed zitten. Een duur niemendalletje dat na één keer dragen in de lade blijft, is zonde van het geld."

Ook bij Van de Velde, het bedrijf achter Marie Jo en PrimaDonna, zien ze een opvallende mentaliteitswijziging. "Vrouwen zijn zelfbewuster", zegt Lieve Vermeire, brandmanager van Marie Jo. "Ze gaan niet langer op zoek naar alleen dat ideale beeld, maar wel naar wat voor hen persoonlijk het beste aanvoelt. Soms is dat verfijnd en sensueel - dat aanbod blijft groot - maar comfortabele en sportievere modelletjes zijn er steeds meer. De athleisure trend (sportieve kledij die je ook op het werk kan dragen, red.) heeft dat fel beïnvloed, maar er spelen ook andere zaken. Terwijl vroeger een duidelijk beeld naar voren werd geschoven van wat sensueel is, bepalen vrouwen dat vandaag zelf."

Feestdagen

Niet onbelangrijk: comfort staat niet langer gelijk aan een lelijke bomma-onderbroek. Daarin zijn de merken dan weer sterk van koers veranderd. "Kant en sexy blijven geliefd, maar vandaag zal dat in combinatie met bijvoorbeeld bredere bandjes of een beugelloos model zijn", zegt Lot Decock. "Om die reden zien we de rayon van de grote maten zelfs sexy'er worden. Vroeger stond die garant voor saai en sober, vandaag beseffen fabrikanten dat die er ook mooi mag en kan uitzien."

En toch is er één uitzondering die de übersexy lingerie als vanouds nog kan redden: de feestdagen. "Dan gaan die setjes wél nog vlot over de toonbank."