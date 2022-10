“Victor is onze allermooiste heling”: Maarten Breckx (37) over weekends met zijn gezin en de kracht van Lies

Zijn zaterdagochtend brengt VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx (37) in de zetel door met álle weekendkranten. Maar de rest van zijn weekend staat volledig in het teken van zijn vrouw Lies en hun twee zoontjes Georges en Victor. “Ik zit in een zalige fase van mijn leven, dat stabieler is dan vroeger.” Al duurde het wel even vooraleer het gezin dit punt bereikte. “Lies heeft vorig jaar twee miskramen gehad. Daar moet je samen door.”

“Ik ben een koffie- en krantenman. Als je mij op zaterdagochtend tussen negen en twaalf komt bezoeken, dan lig ik languit op de zetel álle weekendkranten door te nemen. Tussen de chaos van twee kinderen door, met een koffie of drie. Georges kijkt ondertussen naar Peppa Pig met zijn melkje en Lies geeft Victor eten. Daarna gaan we samen naar de bakker om koffiekoeken, nog leuker nu de oudste kan fietsen. We moeten daarvoor via het park en zeggen de schapen en ‘Amoka’ dag – zo heet het paard volgens Georges. (lacht) Of we gaan er op de schommel. Ik zit in een zalige fase van mijn leven, dat stabieler is dan vroeger. Uitademen in het weekend om de boel weer op gang te trekken: we hebben dat nodig.”

Quote Het allermooi­ste is het toch met ons viertjes. Lies heeft het idee-fixe van drie zonen, ik ben al blij dat we twee gezonde kinderen hebben. Maarten

“Een écht weekend? Dat zal tien keer in een jaar voorkomen, door onze jobs. Ons leven is jachtig, al kan ik daar niet over klagen. Ik ben drie dagen per week thuis en dan halen we er het maximale uit. Mijn vrienden wonen in de buurt en we spreken af met de kinderen erbij. Dat is anders dan vroeger, maar het is prachtig dat we nog altijd dezelfde groep hebben uit de middelbare school. Lies en ik doen ook graag dingen met ons tweeën. Op een ideale zaterdag gaan we goed uit eten, als de kindjes in bed liggen. We zijn ongelooflijke smulpapen.”

“Het allermooiste is het toch met ons viertjes. Lies heeft het idee-fixe van drie zonen, ik ben al blij dat we twee gezonde kinderen hebben. Georges lag na twee weken met een nierontsteking in het ziekenhuis. Dan word je van die roze wolk gekatapulteerd en weet je waar het in het leven om draait. Lies heeft vorig jaar ook twee miskramen gehad. Daar moet je samen door, maar net zoals bij een gewone zwangerschap kijkt de man aan de kant toe. Ik probeer er te zijn, maar het is Lies die fysiek en mentaal twee meppen moet verwerken. Ik kon niet in haar hoofd of lijf kruipen om het op te lossen. Ik kon wel zo behulpzaam mogelijk zijn. Door Victor kregen we de allermooiste heling.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: