Via de nieuwste feature van Tinder kan je makkelijk je ex ontlopen

Of het nu een ex, een neef of collega is: sommige mensen kom je nu eenmaal liever niét tegen op Tinder. Daarom besloot de app een nieuwe feature toe te voegen. Dankzij ‘Contacten blokkeren’ kies je zelf wie je niet wilt zien, en daar was duidelijk nood aan. Uit een recent onderzoek in opdracht van Tinder blijkt namelijk dat 78 procent van de ondervraagden bepaalde connecties liever niet wil zien op de app. Toch kwam al meer dan 40 procent van de respondenten een ex-partner op een datingapp tegen. Nog eens 24 procent heeft een familielid of collega gezien, en één op de tien botste zelfs op het profiel van hun professor. En dat kan nogal gênante situaties opleveren.

Contacten blokkeren

Tinders nieuwste feature werd eerst in India, Korea en Japan getest. Mét succes, want het online datingplatform rolt ‘Contacten blokkeren’ nu ook wereldwijd uit. Ook bij ons kan je de functie al uittesten. Dat doe je door naar de instellingen te gaan in de app en ‘Contacten blokkeren’ te selecteren. Selecteer vervolgens mensen uit je contactenlijst die je niet wilt zien of waardoor je niet gezien wilt worden op Tinder. Je kan zoeken naar een naam of telefoonnummer.

Als je Tinder net installeert, zal de app automatisch bij het begin al vragen of je bepaalde telefoonnummers liever blokkeert. Zelfs als je geblokkeerde contact op dat moment nog geen Tinder heeft, zal de app je voorkeuren onthouden. Je profiel zal dus niet tevoorschijn komen als die persoon ooit wel een account aanmaakt. Uit de testfase blijkt dat Tinder-gebruikers ongeveer twaalf personen toevoegen aan hun blokkeerlijst.

“We kunnen je misschien niet behoeden voor lastige ontmoetingen in de koffiebar, maar we geven je meer controle over je ervaring op Tinder”, zegt Group Product Manager Bernadette Morgan van Trust & Safety bij Tinder. “We introduceren ‘Contacten blokkeren’ als een extra hulpmiddel voor gebruikers om zorgeloos nieuwe connecties te creëren.”



Gemengde reacties

‘Contacten blokkeren’ wordt maar net op tijd gelanceerd, want de zomer is just around the corner. 63 procent van de respondenten is het ermee eens dat de warme zomermaanden de beste tijd zijn om single te zijn. Bovendien gaf meer dan de helft van de Gen Z-respondenten aan afscheid te hebben genomen van hun partner tijdens de pandemie. Dat betekent dus dat binnenkort weer veel singles aan het daten zullen slaan.

Toch is niet iedereen laaiend enthousiast. Sommigen vrezen namelijk dat de feature ervoor zou zorgen dat mensen in een relatie op die manier makkelijk hun partners kunnen bedriegen. Zo schrijft iemand: “Tinder laat je nu contacten blokkeren... Dus als je daar vreemdgaat, kan je er misschien gewoon mee wegkomen en dat is klote.”

Lees ook: