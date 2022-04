Verzorg jij je hoofdhuid? ‘Scalpcare’ is trending op het internet. “Vaak je haar wassen: doe maar niet”

De hashtag #scalp is ondertussen al meer dan 720 miljoen keer bekeken op TikTok. De gekste video’s met tips en tricks voor een goede hoofdhuidverzorging doen er de ronde. Zo is er het trucje van de ‘hairline check’, om te controleren of je de kaalheid nabij bent. Hoe het werkt: je houdt je telefoon boven je hoofd en checkt met je camera je haarlijn. Hoe hoger je haarlijn zit, hoe groter de kans zou zijn dat je sneller kaal wordt of haar verliest.

Wil je je haargroei een boost geven? Dan moet je volgens TikTok naar een flesje rozemarijnolie grijpen. Hyaluronzuur zou je hoofdhuid dan weer mooi en gehydrateerd houden. Of dat allemaal klopt? Leerkracht haarzorg Vincent Philips reageert. “Je moet niet alles geloven wat je op TikTok ziet.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Vincent Philips. © rv

“Je voelt zelf aan of je een gezonde hoofdhuid hebt of niet”, zegt Vincent. “Wanneer je hoofdhuid gespannen is, jeukt, roodheid of kleine wondjes heeft, weet je dat er iets scheelt. Een onverzorgde hoofdhuid kan allerlei gevolgen hebben. Het probleem zit hem onder de hoofdhuid, waar de haarwortels zitten. Die worden gevoed door bloed, maar als je geen goede bloeddoorstroming hebt, kan je haar op termijn afbreken, er dof uitzien of kunnen er schilfers in zitten.”

(Lees verder onder de video.)

“De ‘hairline check’ is naar mijn mening een fabeltje”, zegt Vincent. “Sommige mensen hebben een haarlijn tot bijna boven hun wenkbrauwen en zij kunnen evengoed kaal worden. Ze kunnen zelfs even snel kaal worden als iemand met een hoger voorhoofd, bij wie de haarlijn ook hoger zit.”

(Lees verder onder de video.)

#rosemaryoil #rosemarywater ♬ Lazy Sunday - Official Sound Studio @thehealthyhygge This is my exact routine right now! & ITS WORKING. Repeat Sunday/Monday steps for any hair wash days! #hairgrowth Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Rozemarijnolie is een natuurproduct en gaat vrijwel altijd een goede invloed hebben op je hoofdhuid. Maar een haargroeimiddel is het niet. Zoiets bestaat zelfs niet. Wat rozemarijn wel kan doen, is je hoofdhuid beschermen en je haar versterken.”

(Lees verder onder de video.)

#livingproofinc ♬ original sound - Living Proof, Inc. @livingproofinc Hyaluronic acid is important for scalp care too! Check out our Dry Scalp Treatment 💦 #hyaluronicacid Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik geloof niet dat hyaluronzuur je hoofdhuid zal hydrateren. Het is een product dat voornamelijk in gezichtscrèmes wordt gebruikt om vocht toe te dienen, maar voor je haar en hoofdhuid is het volgens mij geen meerwaarde. Als ik het zou aanraden, is het aan mensen met fijn, droog haar, maar daar bestaan dan weer betere serums voor.”

Wat je wel kan doen om je hoofdhuid gelukkig te houden? Lees hieronder de zeven tips van Vincent.

1. Was je haar niet te veel

“Sommige mensen wassen hun haar iedere dag. Ze geloven dat hun haar vettig is, maar dat zit vaak tussen hun oren. In shampoos zitten parabenen en siliconen, wat schadelijk is voor je hoofdhuid. Je moet de pH-waarde van je hoofdhuid zo neutraal mogelijk houden. Heb of denk je last te hebben van een vettige hoofdhuid? Begin dan met een week je haar niet te wassen. Wanneer je de week erna denkt je haar te moeten wassen, spoel het dan zonder shampoo met lauw of koud water. Op den duur zal je merken dat je je haar steeds minder moet wassen en je hoofdhuid gezonder wordt.”

2. Vermijd hitte

“Hoge temperaturen kunnen de hoofdhuid en haarvezels beschadigen. Een kokend hete douche of haardroger kan je dus best vermijden. Je kan beter een lauwe tot koude douche nemen en je haar op natuurlijke wijze laten drogen. Dat is het gezondst voor zowel je haar als hoofdhuid. Als je dan toch naar die haardroger grijpt, raad ik aan een beschermingsproduct tegen de hitte te gebruiken.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Gebruik een zachte handdoek. © Getty Images

3. Gebruik een zachte handdoek

“Tijdens de lente- en zomermaanden hangen we onze handdoeken al eens omhoog in het zonnetje, maar dan worden ze vrij stijf. De hardheid daarvan is het eerste dat je hoofdhuid voelt na het douchen, wat irritaties met zich meebrengt. Daarom kan je je haar beter met een zachte handdoek drogen, idealiter eentje die net uit de droogkast komt.”

4. Gebruik de juiste producten

“De meeste mensen gaan naar de winkel en grijpen er naar de goedkoopste shampoo. Maar in goedkope shampoos zitten veel sulfaten, parabenen en siliconen. Die verwijderen de natuurlijke vetten uit je haar en hoofdhuid. Spendeer liever wat extra aan een goed product, je hebt tenslotte maar één hoofdhuid. Weet je niet welk product te kopen? Laat dan een haaranalyse doen door je kapper en vraag om advies.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Maak geen te strakke paardenstaart. © Getty Images/Tetra images RF

5. Maak geen strakke staarten

“Kies voor een los kapsel in plaats van een strakke paardenstaart. Als je je haar te strak naar achter trekt, voel je na een tijd pijn waar de staart vastzit in een rekker. Dan staat er te veel spanning op de haarwortels. Het beschadigt je haar en de spanning op de haarwortels zorgt voor irritaties op de hoofdhuid.”

6. Neem een kuurbad

“Heb je last van roos? Dan moet je een kuurbad nemen. Dat houdt in dat je gedurende drie maanden een shampoo gebruikt, bijvoorbeeld Joico Daily Care Treatment Shampoo, die geschikt is voor de gevoelige hoofdhuid en zowel roos als een jeukende hoofdhuid tegengaat. Eerst reinig je de hoofdhuid één keer met een milde shampoo. Vervolgens breng je de antiroosshampoo aan. Als je het een eerste keer met een masserende beweging aanbrengt, komen de schilfers los en vallen ze in je haren. Daarom moet je je haren een tweede keer wassen. Laat het product de tweede keer drie tot vijf minuten inwerken, zodat het onderhuids zijn werk kan doen. Het zal roos op termijn verhelpen, maar je moet exact de instructies toepassen.”

7. Kies voor een gezonde levensstijl

“Alles begint bij een gezonde levensstijl. Je haar heeft veel voedingsstoffen nodig, waardoor het belangrijk is gezond te eten en voldoende water te drinken. Je haarwortels worden gevoed door je bloed, maar hoe vettiger je eet, hoe slechter de bloeddoorstroming is. Voedzaam eten stimuleert de haargroei en houdt je hoofdhuid gezond.”

Poll Besteed jij genoeg aandacht aan de verzorging van je hoofdhuid? Ja

Nee Besteed jij genoeg aandacht aan de verzorging van je hoofdhuid? Ja (44%)

Nee (56%)

Lees ook: