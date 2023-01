Verstandig investeren in luxe: dit zijn de populairste designertassen van het moment

Het is crisis voor iedereen. En tóch floreert de verkoop van designertassen. Dat komt omdat zo’n handtas niet alleen mooie arm candy is, maar ook geld kan opleveren. Ga je dan shoppen bij Gucci, Prada of Chanel? Modeplatform Stylight zocht uit welke it-bags het populairst zijn, en dus de moeite waard om in te investeren.

Terwijl de economie overal aan het sputteren is, is er één sector die het goed blijft doen: de luxemarkt. Marktonderzoeker Statista maakte enkele berekeningen en verwacht dat de wereldwijde markt voor luxegoederen enorm zal groeien. In 2022 was die bijna 330 miljard euro waard, in 2027 zal dat volgens de schattingen al 396 miljard euro zijn. En wellicht zal er aan dat groeiverhaal niet meteen een einde komen.

Hoe komt het dat de wereld van Hermès en Louis Vuitton het zo goed blijft doen? Volgens analisten beschouwen millennials en Gen Z’ers een designertas niet louter als een statussymbool of een mooi accessoire, maar ook als een investering.

Quote Sommige designer­tas­sen brengen meer op dan goud.

“Designertassen kunnen inderdaad een mooi rendement opleveren”, vertelde Birgit de Jager, die vintage items verkoopt via Labellov, eerder al aan NINA. “Kijk maar naar Birkin en Kelly, twee tassen van Hermès. Ze zijn de beste belegging van de afgelopen twintig à dertig jaar. Elk jaar stijgt de waarde van zo’n tas met 12 procent. Da’s immens veel! Ter vergelijking: goud heeft een return van 7,9 procent per jaar.”

Geld verdienen door handtassen te kopen, het klinkt ons als muziek in de oren. Maar hoe pak je dat in godsnaam aan? Simpel, zegt Elien Migalski, die ook bij Labellov werkt. Je gaat langs in een winkel, koopt de tas van jouw dromen, houdt die enkele jaren bij en verkoopt die dan door via een tweedehandssite of een gespecialiseerde winkel. “Al is het moeilijk om te voorspellen of jouw tas een lucratieve investering is. Daar bestaat jammer genoeg geen toverformule voor”, zegt Migalski.

Deze tien handtassen zijn momenteel erg geliefd

Wel geeft Migalski nog een belangrijke tip mee: kies voor een neutrale kleur. “In België verkopen tijdloze kleuren nog steeds het best. Twijfel je tussen een speciale uitvoering of een klassieker in zwart of cognac? Dan kan je beter voor de laatste optie gaan.”

Om je nog een extra handje te helpen, stelde zoekmachine Stylight een lijst op met de populairste designertassen van het moment. Daarvoor registreerde het platform alle zoekopdrachten van begin oktober tot eind november van 2022. Ze selecteerden vijf klassiekers die het al jaar en dag goed doen, en vijf trendy tassen die momenteel erg aan het opkomen zijn.

Top 5 klassiekers:

Top 5 opkomende tassen:

