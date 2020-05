Lekker van bij ons Gesponsorde inhoud Verrassend varkensvlees op je BBQ Aangeboden door Lekker van bij ons

18 mei 2020

09u00 0

Oké, barbecueën is het leukst met veel vrienden en familie op bezoek. Maar nu dat even niet kan, is er nog meer dan reden genoeg om die barbecue van stal te halen en gloeiend warm te stoken. Met deze drie recepten geniet je volop van varken op de barbecue, net dat tikkeltje anders.

Voor bourgondiërs en bierliefhebbers: Varkenskotelet in bier-dragon marinade

Is een barbecue voor jou enkel geslaagd als je kan peuzelen van een been? Dan is een varkenskotelet, gemarineerd in dragon en donker bier echt spek voor je bek! Laat de koteletten zeker een uur marineren in de koelkast zodat het varkensvlees goed doordrongen is van die heerlijke smaakmakers. Serveer het met een salade van selder, radijs en veenbessen voor een extra frisse toets. Nu nog een geroosterde aardappel in de kolen, een yoghurtdressing erbij en je bent klaar om vingers en duimen af te likken!

Het recept vind je hieronder.

Voor fijnproevers: Varkenshaasje met spinazie, tomaat en spek

Wil je de grillmaster en fijnproever in jezelf verzoenen? Neem dan de volgende keer een varkenshaasje mee van jouw lokale slager of supermarkt. Het is het meest malse en sappigste stukje van het varken. Snij het in lange repen, rol het op met een kerstomaatje en spinazieblaadjes ertussen en werk af met een sappig sneetje spek errond. Prik het vast en laat je rolletjes heerlijk sissen op het hete barbecuerooster. Tip: varkenshaasje is top wanneer ‘t binnenin nog een beetje rosé is, dus laat het zeker niet te lang garen. Pak je tafelgenoten helemaal in met een Zuiderse side dish: een verrassende bloemkoolcouscous met broccoli en het Marokkaanse wonderkruid ras el hanout. Instant vakantie op je bord! Het recept vind je hieronder.

Voor het ganse gezin: Varkensspiesjes met honing-mosterdsaus

Never change a winning team. Gemarineerd varkenshaasje met een klassieke honing-mosterdsaus op de barbecue bekoort gegarandeerd jong en oud. Salie en citroensap maken je marinade extra rijk van smaak. Wie heeft er trouwens appelmoes nodig op z’n bord als je evengoed stukjes appel mee op dat spiesje kan schuiven? Win-win! Meer nog: laat het eventuele slechte weer geen stokje voor je zoete zomerse spiesjes steken, want evengoed bak je ze knapperig krokant in een gloeiend hete grillpan. Het recept vind je hieronder.

Klaar om te barbecueën? Ontdek hier alle recepten!

Varkenskotelet in bier-dragon marinade

INGREDIËNTEN

4 varkenskoteletten

olijfolie

1 rode ui, in fijne ringen

verse dragon

½ witte kool (± 400g)½ komkommer

2 groene selderstengels, fijn geraspt

1 bosje radijzen, in schijfjes, geraspt

4 el gedroogde cranberries

zout en peper

aardappelen

1 flesje donker bier

2 knoflooktenen, geperst

1 el gedroogde dragon

3 el balsamico-azijn

1 potje yoghurt (125 g)

enkele takjes kervel

1 el dragonazijn

1 tl gedroogde dragon

1 el bieslook, gehakt

1 tl karwijzaad, geplet

ZO MAAK JE HET KLAAR

1. Meng de ingrediënten voor de marinade in een kom, doe de varkenskoteletten in een schaal en overgiet met de marinade. Laat minimum 1 uur afgedekt in de koelkast marineren.

2. Haal de koteletten uit de marinade, laat het vlees op kamertemperatuur komen en bestrijk ze met olie.

3. Leg de koteletten op een ingevet rooster boven matig heet vuur en gril ze ± 7 minuten per kant. Kruid met zout en peper. Laat 10 minuten onder aluminiumfolie rusten.

4. Snijd de kool en de komkommer met een mandoline in sliertjes. Meng de kool en komkommer in een slakom. Hak de selder en de radijsjes fijn in een keukenrobot. Doe selder, de radijzen en de cranberries bij de kool. Kruid met peper en zout.

5. Meng alle ingrediënten voor het yoghurtsausje. Schep het yoghurtsausje onder de koolsla. Werk af met enkele takjes kervel.

6. Bestrijk de aardappels met wat olijfolie en kruid met peper en zout. Omwikkel de aardappelen in aluminiumfolie. Rooster de aardappelen in de kolen 1u of tot de aardappelen gaar zijn.

Varkenshaasje met spinazie, tomaat en spek

INGREDIËNTEN

1 varkenshaasje

1 handvol spinazieblaadjes

4 cocktailtomaten, gehalveerd of 8 kerstomaten

8 sneetjes ontbijtspek

½ bloemkool

1 broccoli

1 ui, fijngesnipperd

2 knoflooktenen, fijngesnipperd

4 el pistachenootjes, fijngehakt

2 tl ras el hanout (Marokkaanse kruidenmengeling)

peper en zout

4 el rozijnen

schil van een opgelegde citroen, in fijne reepjes

1 bosje platte peterselie, grof gehaktolijfolie

ZO MAAK JE HET KLAAR

1. Laat het vlees op kamertemperatuur komen. Snijd het varkenshaasje open zodat er een rechthoekige lap ontstaat. Leg het vlees tussen 2 vellen versheidsfolie en klop met behulp van een deegrol tot een dun lapje. Verwijder de folie, kruid met peper en zout.

2. Snijd het vlees in lange repen, ongeveer de breedte van het ontbijtspek. Leg enkele blaadjes spinazie, een ½ cocktailtomaat (of kerstomaat) op het vlees, rol het haasje op en wikkel het spek er rond. Zet vast met een prikker.

3. Bestrijk de spies met olijfolie en gril 5 à 6 minuten aan iedere kant. Leg de spiesje aan de zijkant van de bbq en laat nog 10 minuten verder garen of tot ze volledig gaar zijn.

4. Hak de bloemkool, de broccoli, de ui en de knoflook fijn in een keukenrobot. Kruid met ras el hanout, peper en zout.

5. Rooster de pistachenootjes in een antikleefpan.

6. Meng de bloemkool-broccoli, de couscous, de rozijnen, de pistachenootjes, de citroenschil en de peterselie in een kom. Werk af met een scheut olijfolie.

Varkensspiesjes met honing-mosterdsaus

INGREDIËNTEN

600 g varkenshaasje

1 teentje knoflook, geperst

2 rode appelen

sap van 1 citroen

2 takjes verse salie, gehakt

5 el mosterd

5 el honing

2 à 3 el maïsolie

½ kl paprikapoeder

½ kl zout

½ kl cayennepeper

ZO MAAK JE HET KLAAR

1. Meng de mosterd met de honing, 2 eetlepels citroensap, de olie, de knoflook, de gehakte salie en alle andere kruiden tot een marinade.

2. Snij het varkenshaasje in vrij grote blokjes. Roer er de helft van de marinade door en zet een halfuur in de koelkast.

3. Spoel de appelen, verwijder het klokhuis, snij in 8 partjes. Sprenkel er de rest van het citroensap over. Steek afwisselend stukjes appel en varkensvlees op 4 metalen prikkers.

4. Leg de spiesjes op de barbecue. Bestrijk ze met de rest van de marinade. Herhaal dit een paar keer tijdens het bakken.

5. Lekker met een witloofslaatje.