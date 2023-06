Verliefd op een collega? Let vooral hiervoor op, zegt seksuologe

Wat hebben doktersseries als ‘Spoed’ en het hedendaagse ‘Grey’s Anatomy’ met elkaar gemeen? Intriges, romances en véél seks op, jawel, het werk. Ze zijn pure fictie, maar bevatten toch meer waarheid dan we denken. Een op vier werknemers was namelijk ooit al verliefd op een collega. Seksuologe Mieke Mievis: “Dit is het grootste gevaar.”

Heb je jezelf ooit betrapt op dagdromen over een collega of stapte je al eens met een buik vol vlinders het kantoor van je baas binnen? Dan ben je zeker niet alleen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vond maar liefst 17 procent van de Vlamingen tussen 2000 en 2007 hun huidige partner op het werk.

Ook recentere cijfers tonen aan dat het werk een belangrijke ontmoetingsplaats blijft voor koppels. In 2018 bleek uit een enquête van uitzendbureau Randstad dat een op vier werknemers ooit verliefd was op een collega, terwijl een op vijf er daadwerkelijk een relatie mee begon.

Seksuologe Mieke Meivis kan dat gigantische aantal verklaren: “Jongeren studeren steeds langer en komen gemiddeld rond hun vijfentwintigste op de arbeidsmarkt. Dat is de leeftijd waarop de meesten zich willen settelen en een vaste partner zoeken. Het is vrij logisch dat ze die op kantoor vinden, want als je voltijds werkt, zijn je collega’s de mensen waarmee je de meeste tijd spendeert.”

Seksuologe Mieke Mievis: “We hebben een verkeerd beeld over relaties op het werk”

Bovendien gaat het cijfer niet alleen over vaste relaties, ook over affaires. “Mensen beginnen er een om verschillende redenen. Als ze een affaire beginnen omdat ze iets missen binnen hun relatie, is het vaak zo dat ze steun en een luisterend oor vinden bij een collega en het uiteindelijk meer wordt tussen hen”, aldus Mievis.

Ondanks de affaires komt seks op het werk minder vaak voor dan we denken. Mievis: “Seks in het kopieerhok is een stereotiep en verkeerd beeld over relaties op het werk. Het uit zich meer in stiekem afspreken na het werk of samen op vakantie gaan.”

Je gevoelens negeren heeft simpelweg geen zin. Seksuologe Mieke Meivis

Zo ga je om met verliefdheid op het werk. “Let op bij een verschil in hiërarchie”

Als je een crush hebt op de werkvloer geef je dat best gewoon toe, volgens Mievis. “Wat je nooit mag doen is je gevoelens onderdrukken. De verliefde blikken of het gegiechel als je met hem of haar staat te praten, zal je niet gauw afleren. Meestal hebben je collega’s dat ook door. Je gevoelens negeren heeft simpelweg geen zin”, aldus de seksuologe.

“Bovendien is het vraagstuk: ‘begin ik een relatie met iemand op het werk of niet?’ quasi hetzelfde als twijfelen over een langeafstandsrelatie of een romance met je buur”, vindt Mievis. “Het ergste wat kan gebeuren, is dat de ander geen interesse heeft in jou en de pijn die je voelt wanneer de relatie stukloopt.”

“Houd er wel rekening mee dat relaties op het werk meestal niet geapprecieerd worden”, waarschuwt de seksuologe. “Sommige bedrijven hebben zelfs clausules in hun policy om ze tegen te gaan.” In dat geval kunnen relaties op het werk leiden tot ontslag of een overplaatsing naar een andere afdeling. Mievis: “Zeker als er sprake is van een hiërarchisch verschil, want de baas zal zijn liefje zeker voortrekken, denkt men.”

Daarnaast kunnen koppels op het werk zodanig geviseerd worden dat ze zelf ontslag willen nemen. “Als je een relatie begint, houd je best in je achterhoofd dat een van jullie opofferingen zal moeten maken. Je bespreekt daarom best met je partner wie het meeste kans maakt op een nieuwe job wanneer hij of zij vertrekt”, adviseert Mievis.

Als jullie het spel eerlijk spelen, heeft niemand er last van als jullie relatie flopt. Helaas is dat meestal niet het geval. Seksuologe Mieke Mievis

Het echte gevaar schuilt in de break-up

“Pas als de romance stukloopt en een van de twee partijen daar slecht mee omgaat, wordt het gevaarlijk”, benadrukt Mievis. “Als jullie het spel eerlijk spelen, heeft niemand er last van als jullie relatie flopt. Helaas is dat meestal niet het geval”, vertelt de seksuologe. “Zo’n break-up wordt vaak uitgespeeld op de werkvloer. De ander begint je dan zwart te maken bij collega’s of verspreidt valse roddels en verkleint zo je kansen op je huidige job.”

Conclusie? “Als het gaat over relaties op het werk is er geen juist of fout antwoord. Weet wel dat het een aantal risico’s met zich meebrengt als jullie ervoor kiezen om allebei op dezelfde werkvloer te blijven”, sluit de seksuologe af.

