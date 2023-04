Verliefd én verloofd na paar maanden? 3 experts over de (te?) snelle relatie van Regi (47) en Kristel (34)

Steeds meer mensen daten volgens hun sterren­beeld: belooft dat meer succes?

Astrologie is hot in de liefde. Datingapps matchen mensen via hun horoscoop en online vind je duizenden adviesfilmpjes. Een Leeuw en een Stier samen? Werkt nooit. Ram en Waterman? Altijd. Belooft daten volgens je sterrenbeeld meer succes? Of is het net een gevaarlijke aanpak? Twee astrologen en een seksuoloog verhelderen de beste aanpak. “Zo test je de profielen van jou en je partner op compatibiliteit.”