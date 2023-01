Verlicht een warm bad de pijn? En welke slaaphouding is gezond? Prof beantwoordt 19 vragen over rugklachten

Deze 5 an­ti-stres­stools werken écht, maar daar betaal je voor: “Ik pluk niet alleen fysiek de vruchten van die oefening”

We kennen allemaal wel dat drukke, gejaagde gevoel met stresspieken. Hoe kom je daar nu het best van af? Er zijn tegenwoordig heel wat anti-stresstools op de markt die je meer innerlijke rust beloven. Van een spijkermat tot een slaaprobot: onze redactie nam de proef op de som. En naast enkele dure tools, zijn er ook goedkope alternatieven van 15 euro die méteen helpen. “Dit werkt snel, eenvoudig en is klein genoeg om mee te nemen.”

10 januari