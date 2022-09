Vergeet jij ook soms je pil te slikken? Met deze 7 praktische tips is dat verleden tijd

Oeps. Wéér die pil vergeten. Anticonceptie slikken op een vast tijdstip is niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig bestaan er ondertussen wel wat handige hulpmiddelen die ervoor zorgen dat je dat pilletje wel dagelijks slikt, van post-its tot modieuze pillenhoesjes. Zeven slimme vondsten. “Je pil in de zomer in je auto bewaren is geen goed idee.”

1. Nachtkastje of toilet?

Je bewaart jouw strip het best op die plek waar je in huis vaak komt, zoals je nachtkastje. Het is een goede plek om je pil te spotten wanneer je gaat slapen. Of nog gekker: het toilet, want iedereen bezoekt het kleinste kamertje net voor hun nachtrust. “Mijn nummer één tip is om je anticonceptie te bewaren op een plaats waar je eraan zult denken om het te nemen”, zegt ook gynaecoloog Lakeisha Richardson in ‘Cosmopolitan’. “Die plek mag droog zijn en niet te warm, noch te koud. Anders wordt de werking van je anticonceptie minder effectief. Je pil in de zomer in je auto bewaren, is dus geen goed idee.”

2. Pling, daar gaat de wekker!

Een ander hulpmiddel heb je dagelijks gemiddeld zo’n twee uur (of meer) bij de hand: je smartphone. Je kunt een wekker zetten op het uur dat je je pil moet nemen, of jezelf een dagelijkse herinnering sturen. Wie liever nog meer gepusht wordt, kan ook een app installeren die exact hetzelfde doet én je cyclus bijhoudt. myPill is daar een mooi voorbeeld van. Op de app zie je namelijk een pilstrip. Wanneer je je pil hebt ingenomen, moet je dat aangeven via de app. Doe je dat niet, dan krijg je een reminder.

3. Stap 2 in je ochtendroutine

Nog een efficiënte tip is om je ochtend- of avondroutine in vaste stappen in te delen. Neem je pil bijvoorbeeld altijd na het poetsen van je tanden. Als je die routine meermaals herhaalt, zul je na een tijd automatisch naar je pil grijpen nadat je je tandenborstel hebt weggezet.

4. Plakken, die post-it

Heb je toch nood aan meerdere herinneringen? Plak dan op verschillende plekken in huis post-its, zoals op de spiegel in de badkamer, je koelkast of zelfs op je deuren. Ook kan je in je agenda elke dag een klein kruisje zetten als herinnering aan je pil. Heb je hem genomen? Trek er dan een streep door. Weer een to-do minder.

5. Handig in een hoesje

Anticonceptiehoesjes. Ze zijn superschattig, maar ook erg functioneel. “Als het bewaren van je pil in een doosje je eraan helpt om het in te nemen, kan ik het alleen maar aanraden”, aldus gynaecoloog Richardson. De hoesjes bestaan in allerlei vormen, kleuren en groottes. Wil je enkel je pil opbergen? Dan is een klein hoesje al voldoende. Moet je per dag meerdere medicijnen slikken, dan bestaan ook daar leuke opbergdoosjes voor.

Een klein overzichtje:

6. Meenemen, die noodstrip

Nog een manier om je pil nooit te vergeten, en dan vooral als je van huis bent: de noodstrip. Zorg er altijd voor dat je een tweede pilstrip in je handtas of portemonnee hebt zitten. Zo kan je bij onvoorziene omstandigheden, zoals een onverwachte sleepover bij je beste vriendin na een nachtje uit, toch gewoon je pil nemen. Let wel op: er gaat een rekensommetje mee gemoeid. Bij de strip die thuis ligt, moet je dan een pilletje overslaan om je cyclus normaal te laten evolueren.

7. Makkelijkheidsoplossing

Stel dat de herinnering aan je pil echt voelt als een blok aan je been, dan kan je natuurlijk voor een anticonceptiemiddel kiezen waar je niet dagelijks aan moet denken. De mogelijkheden: de vaginale ring, de pleister, het spiraal of de prikpil. Voor ieder wat wils, dus!

