Vergeet de Scandinavische hygge, nu leren we van de Japanners hoe we moeten leven Liesbeth De Corte

30 april 2018

14u32

Bron: Metro.co.uk 0 Nina Morgen hebben we dankzij de Dag van de Arbeid een vrije dag, perfect om je interieur een lente-update te geven. En dan hou je best rekening met de nieuwste woontrend: kanso.

Zo’n twee jaar geleden leerde de wereld hygge kennen, het Deense concept dat eigenlijk evenveel wil zeggen als een knusse levensstijl. Iets wat zich duidelijk vertaalde in een gezellig interieur. Nu wordt het stilletjes aan tijd om die pluizige kussens, de schapenvachten, gevlochten manden en tientallen kaarshouders weg te gooien. Als we Pinterest, interieurmagazines en trendexperts mogen geloven is het Japanse Kanso immers bezig aan een stevige opmars.

Zen

Kanso watte? Dit Japans designconcept draait rond minimalisme en het doel is net zoals bij het bekende Feng Shui om een bepaald flow en positieve energie te creëren in je huis. Meer bepaald wil je dat een kamer zen is, een rustige sfeer uitstraalt. En Kanso is één van de zeven principes die bepalen of een ruimte zen is, naast Fukinsei (asymmetrie), Seijaku (stilte), Shizen (natuurlijke sfeer), Koko (streng en sober), Datsuzoku (vrij zijn van menselijke conventies, sleur en materiële zaken) en Yugen (waardering van schoonheid en bewust zijn dat je een onderdeel bent van het universum).

“Zen is zowat het tegenovergestelde van het vinden van een zekere ‘verlichting’ via religies, gebeden en rituelen”, vertelt de schrijver en vertaler Jeremiah Bourque aan Metro. Dat klinkt allemaal ontzettend vaag, maar in feite wil dat in interieurtermen zeggen dat je alle rommel uit je huis moet gooien. In plaats van je huis te vullen met decoratiespulletjes, is het de bedoeling dat je alles dumpt wat je niet nodig hebt. Koop alleen wat je echt nodig hebt: een bed, stoelen en een tafel.

Perfect voor millennials

“Voor mij is Kanso een esthetisch begrip”, reageert ook meditatie-instructeur David Riley. Het gaat over een soort van simpliciteit, maar ook nog meer dan dat: de zen-attitude.” Riley gelooft, net zoals vele anderen, dat je via Kanso, het kopen van het juiste meubilair en minimale kunstwerken een soort rust en stilte bereikt. In dat opzicht is het ook niet vreemd dat Kanso populairder wordt, want het past perfect bij de klaagzang van de vele millennials: dat ze het allemaal druk, druk, druk hebben. Heb jij ook nood aan een beetje rust in je hoofd? Dan is het misschien tijd om alle souvenirs, tierelantijntjes en meubels die eigenlijk in de weg staan weg te geven.