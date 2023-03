Vergeet de minitas: XL-totebags zijn deze lente de grootste trend

Hoe klaag ik minder? Is het besmette­lijk en wanneer vinden anderen me een zaag? Prof leert ons alles over gezeur

Je collega doet het over het werk, je partner over rondslingerende sokken en je moeder over hoe weinig je haar bezoekt: zeuren. Zijn er dan geen positivo’s? Is klagen (on)gezond en slecht voor de groepssfeer? Volgens professor Elfi Baillien, gespecialiseerd in groepsdynamieken, valt er heel wat te vertellen over het mechanisme van klagen en zagen. Ze beantwoordt 7 prangende vragen. “Jouw geklaag kan een bron van stress zijn voor anderen.”